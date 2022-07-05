Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 374 kadroya noter huzurunda eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü’nün katılımıyla gerçekleştirilen tören Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapıldı.

Törende kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukat, arkeolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, Kur’an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, öğretmen, redaktör, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, veteriner hekim, hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki toplam 374 kadroya atama yapıldı.

Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 437’ye ulaştı.

Atama sonuçları bugün saat 18:00 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.t... adresinden öğrenilebilecek.

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