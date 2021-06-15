Ekonomi Kanal İstanbulda ilk köprünün temeli 26 Haziranda atılacak 2 yılda tamamlanması hedefleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak: 2 yılda tamamlanması hedefleniyor

Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelinin atılacağı alanda açıklama yapan Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, "Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerini ve pandemi koşullarını da dikkate alarak çalışmalarımız giderek artarak devam edecektir. Bunu 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmayla ilgili hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kanal İstanbulda ilk köprünün temeli 26 Haziranda atılacak: 2 yılda tamamlanması hedefleniyor
Kanal İstanbul'da yapılacak ilk köprünün temelinin atılacağı alan görüntülendi.

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün, 26 Haziran'da temeli atılacağı noktada çalışmalar sürüyor. Temel atılacak bölgedeki çalışmalar, havadan görüntülendi. Çalışmalar hakkındaki son durumu ve köprünün özelliklerini Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, yerinde anlattı.

"ÇALIŞMALAR 29 MAYIS TARİHİNDE BAŞLADI, TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bildiğiniz gibi ülkemizin hemen hemen her noktasında büyük projelerde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu projelerimizden yapım çalışmalarını bitirdiklerimizi vatandaşımızın hizmetine açarken, bunlara her gün yeni büyük projeler eklenmektedir. Bugün de yine bakanlığımız tarafından yürütülen Başakşehir- Kayaşehir- Bahçeşehir Yolu Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Şantiyesinde bulunmaktayız.

Bu köprü de çalışmalarımız 29 Mayıs tarihinde başlamış olup hem batı hem doğu pilonunda çalışmalarımız giderek hızlanarak artmaktadır. Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerini ve pandemi koşullarını da dikkate alarak çalışmalarımız giderek artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DHA

"2 YIL GİBİ KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLAYIP HİZMETE AÇMIŞ OLACAĞIZ"

3 yıl olarak düşünülen projeyi 2 yılda tamamlayacaklarını söyleyen Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak, "Köprümüzün kısaca teknik bilgilerine değinecek olursak, köprümüz gergin eğik askı yapılacak bir köprü olup, orta açıklığı 2 kule arası açıklığımız 440 metre, yan açıklıklarıyla beraber Gergin Eğik Askılı Köprümüzün uzunluğu 860 metre, yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam açıklığımız 1618 metreye ulaşmaktadır.

DHA

Köprümüzün yapım süresi üç yıl olarak düşünülmüşken yüklenicimizle yaptığımız revize iş programıyla bunu 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmayla ilgili hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Köprümüzün kule yüksekliği 196 metre olup, 4 gidiş, 4 geliş olarak tasarlanmıştır. Toplam platform genişliğimiz 46 metre olacak şekilde projelendirilmiştir. Biraz önce dediğim gibi inşallah 2 yıl gibi kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete açmış olacağız" diye konuştu.

DHA

Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için çalışmalar başladı
OYNAT 00:49
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için çalışmalar başladı
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü temelinin 26 Haziran'da atılacağı açıklandı. Temel atılacak bölgede hummalı çalışmalar dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesi çalışmalarının Haziran sonunda başlayacağını duyurmuştu. Ulaştırma Bakanlığı da 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesi kapsamında ilk köprü için için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Projenin yapılacağı belirtilen Sazlıbosna Barajı çevresinde başlayan çalışma dikkat çekti. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında yapılan çalışmalarda çok sayıda kamyonun hafriyat taşıdığı görüldü. Görüntüler Kanal İstanbul için ilk kazmanın vurulduğu şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Haziranın sonunda temeli atıyoruz
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Haziranın sonunda temeli atıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayasofya'yı bir yıl önce hamdolsun açtık. Ardından dün Taksim Camii'nin açılışı da bizlere nasip oldu. Bugün de Çamlıca Kulesi'ni açıyoruz. Bitmedi. Şimdi. İnşallah haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır
OYNAT 00:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır
İnşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Yakında ilk köprüsünün temelini atacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır' dedi.


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