Ekonomi Kanuna aykırı avlanan 20 ton su ürününe el konuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanuna aykırı avlanan 20 ton su ürününe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ortaklaşa yaptığı denetimlerde kanuna aykırı avlanmış yaklaşık 20 ton su ürününe el koydu.

Haber Merkezi AA
Yetkililer, 20 ton su ürününe el koydu.
Yetkililer, 20 ton su ürününe el koydu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Ürünleri Halinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ortak denetim yapıldığı belirtildi.

Avlanma zamanı gibi kriterlere aykırı olarak avlanılmış olan 165 kasa istavrit, bin 259 kasa hamsi, 4 kasa lüfer, 4 kasa tekir, 6 kutu bakalyaro, 2 kutu ahtapot olmak üzere toplam 20 bin 100 kilogram su ürününe el konulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Denetimler sonucu yasaya aykırı faaliyet gösteren şahıslar hakkında ise idari para cezası kararları uygulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamındaki denetimlerini kanunun 33. maddesinde yer alan yetkili kurumlar ile birlikte müşterek ve koordineli olarak deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları ve perakende satış yerleri ve benzeri olmak üzere tüm noktalarda aralıksız olarak devam etmektedir."
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