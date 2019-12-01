Kanuna aykırı avlanan 20 ton su ürününe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Ürünleri Halinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ortak denetim yapıldığı belirtildi.

Avlanma zamanı gibi kriterlere aykırı olarak avlanılmış olan 165 kasa istavrit, bin 259 kasa hamsi, 4 kasa lüfer, 4 kasa tekir, 6 kutu bakalyaro, 2 kutu ahtapot olmak üzere toplam 20 bin 100 kilogram su ürününe el konulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: