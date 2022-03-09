Ekonomi Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kanuni Sondaj Gemisi'nin Türkali-4 kuyusunda olduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda
Kanuni Sondaj Gemisi

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kanuni Sondaj Gemisi, alt seviye kuyu tamamlama çalışmaları için Türkali-4'te."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz'de
EKONOMİ
Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz'de

Erdoğan, 17 Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

135 milyar metreküplük yeni rezerv
EKONOMİ
135 milyar metreküplük yeni rezerv

Karadeniz’deki gaz rezervi Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.

Türkiye, denizlerdeki hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
OYNAT 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı.' dedi.


TPAO duyurdu

TPAO duyurdu

Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda.
Günlük hayata yansımaya başladı

Günlük hayata
yansımaya başladı

​Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi...
İsrail Cumhurbaşkanını taşıyan uçaktaki Türkiye detayları

Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor.

​Vali alınan tedbirleri tek tek açıkladı.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

Erdoğan: Nerede dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?

Dünyanın bir ucunda: ​Daha önce kimse yapmamıştı.

​Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.