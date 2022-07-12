Ekonomi Kapadokya Alan Başkanlığı personel alım ilanı
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Kapadokya Alan Başkanlığı personel alım ilanı

Kapadokya Alan Başkanlığı, personel alım ilanını duyurdu. Başkanlık, alımların 8 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kapadokya Alan Başkanlığı personel alım ilanı
Kapadokya Alan Başkanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde boş sürekli işçi kadrolarına anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 7 nci fıkrasına göre KPSS puanı aranmaksızın; 2 İç Denetçi, 3 Mühendis, 1 Peyzaj Mimarı, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 4 İdari Uzman, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre KPSS taban puanı esas alınmak üzere; 1 Avukat, 4 Mühendis, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Arkeolog, 1 Müze Araştırmacısı, 4 İdari Uzman, 1 Grafiker, 2 Restoratör, 10 Büro Görevlisi, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Teknisyen ve 3 Destek Personeli alımı yapılacak.

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