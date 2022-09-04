Ekonomi Kapadokya Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Kapadokya Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

Kapadokya Üniversitesi, 3 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 2 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kapadokya Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.

Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

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