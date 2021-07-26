Ekonomi Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
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Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 17 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Kapadokya Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

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