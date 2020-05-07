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Ekonomi Kapalıçarşı kapılarını açmaya hazırlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜRKİYE

Kapalıçarşı kapılarını açmaya hazırlanıyor

Kapalıçarşı kapılarını açmaya hazırlanıyor

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın çarşının ne zaman açılacağına, bu dönemde yapılacak çalışmalara ve alınacak önlemlere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşı'da normale dönüş hazırlıkları başladı.
Kapalıçarşı'da normale dönüş hazırlıkları başladı.

Kapalıçarşı Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmasını önlemek için 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan ve o tarihten itibaren yalnızca Kılıççılar ve Mercan kapılarından esnafın giriş yaptığı Kapalıçarşı açılışa hazırlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın Kalpakçılar'da düzenleyeceği basın toplantısında, açılışa hazırlık dönemi, alınan önlemler ve açılış günü hakkında bilgi verecek.

Basın toplantısı, koronavirüs ilgili gerekli önlemlere riayet edilerek gerçekleştirilecek.

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KORONAVİRÜS
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