Ekonomi Kapalıçarşıda 12 milyona satışa çıkan 9 metrekarelik dükkanın sırrı
İŞ DÜNYASI

Kapalıçarşı'da 12 milyona satışa çıkan 9 metrekarelik dükkanın sırrı

Kapalıçarşı'da 12 milyona satışa çıkan 9 metrekarelik dükkanın sırrı

Kapalıçarşı'da 12 milyon TL'ye açık artırma ile satışa çıkarılan 9 metrekarelik dükkanın kime ait olduğu ortaya çıktı. Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşlerin anlaşmazlık sonucu mahkemelik olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Dükkanın açık artırma usulü satışı 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek.
Dükkanın açık artırma usulü satışı 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'da kullanım alanı 9,20 metrekare olan dükkan, 12 milyon TL bedel üzerinden açık artırma ile satışa çıkartıldı. Kapalıçarşı'nın Beyazıt Kapısı'na yakın bulunan dükkan Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme kararıyla ihaleyle satışa çıktığı öğrenildi.

Serengil kardeşlere ait

  • Avukat Ali Kemal Söbücovalı, “Dört kardeşin anlaşamadığı davada bu tür satış organizasyonuna gidilmektedir. Biz buna hukukta 'ortaklığın giderilmesi davası' diyoruz. Hissedarlardan herhangi birisi hakimin müdahalesini talep ederek satışa endeksli bir talepte bulunabiliyor. Bu müdahalede aynen taksim dediğimiz gayrimenkulün paylaştırılmasını mümkünse ayni olarak sağlıyor. Mümkün değilse gayrimenkulün satılarak bedelinin paylaştırılmasını talep ediyor. Burada ortaklar arasında bir anlaşmazlık söz konusu. İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin müdahalesiyle ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmiş" diye konuştu.

Söbücovalı, “Kendi aralarında anlaşmazlık devam ettiği için Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminin müdahalesini talep etmişler. Mahkeme de bilirkişi incelemesiyle fiilen paylaştırılmasına mümkün olmadığına karar vermiş. En nihayetin de bedelinin paylaştırılmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

DHA
Kapalıçarşı'nın Beyazıt Kapısı'na yakın bulunan dükkan Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme kararıyla ihaleyle satışa çıktığı öğrenildi.

"Çarşının en güzel caddesi olduğu için bu fiyat normal"

Kapalıçarşı esnafından kimi bu fiyatı normal karşılarken kimi ise yüksek buldu. Çarşı esnafı Hakan Aslan, “Normal bence. Çarşıda piyasa böyledir. Çarşının en güzel caddesi olduğu için bu fiyat normal. Sonuçta Kapalıçarşı'da bu dükkan herhangi bir yerde değil. Dünyanın en büyük en eski alışveriş merkezi. Ben alırdım. Kapalıçarşı'da bu fiyatları bilen kişi alır. Dışarından birisi için 9 metrekare dükkan 12 milyon lira fazla gelebilir ama normal bir fiyat. Açık artırmayla çıkacaksa daha da yükselir bu fiyat. 20 milyonu bulabilir" dedi.

Bir başka esnaf Engin Gelencan, “12 milyon TL normal fiyat. Çünkü 1,5 milyon dolardan başlıyor fiyatlar. Kapalıçarşı olduğu için, tarihi olduğu için, en kıymetli cadde ve turistler buraya akın ediyor. Ana cadde olması da avantaj" diye konuştu.

"Ben o kadar parayı yatıramam"

Çarşıyı dolaşan Abdülkerim Baykuşa ise, “Ben o kadar parayı yatıramam. Başka bir iş yaparsın bir sürü insana ekmek parası verirsin. Bir fabrika açarsın en az 300 tane insanı çalıştırırsın. Başkasının parası çoksa ne yapacağını bilmiyorsa keyfine bakıyorsa o başka" ifadelerinde bulundu.

Satış 2 ay sonra

  • Dükkanın açık artırma usulü satışı 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek.

'Stil altın Alım Satım Merkezi' adıyla kullanılan dükkanın satışı ise gazeteye verilen ilan ise şu şekilde:

Kapalıçarşı 64 cadde ve sokağı ile 2 bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve yaklaşık 3 bin 600 dükkanı ile dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi durumunda. Kapalıçarşı 45 bin metrekare kapalı alana sahip olup, mevsimine göre günde 300 ile 500 bin arasında müşteri ya da misafir ziyaret ettiği, ticari anlamdaki etkinliğin yanında turistik olarak da İstanbul'un gözbebeği konumunda. Kapalıçarşı bütün dünyadan İstanbul'u ziyaret eden turistlerin uğrak yeri olması nedeniyle de marka değerinin çok yüksek olduğu turistik değeri göz önüne alındığında ünü dünya çapına yayılmış alışveriş merkezlerinden biri."

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı
FOTOĞRAF 13
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Kapalıçarşı’nın çatı restorasyonu ve temel yalıtım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Her şerde bir hayır vardır. İşte James Bond’un gelip buraları çiğnemesi, takla atması bir şerden bir hayır doğdu. Restorasyondan çok memnunum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.
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Dünyanın en büyük ve en eski çarşısı olan Kapalıçarşı’nın çatı restorasyonu, 2012 yılında James Bond filminin “Skyfall serisi çekimlerinin ardından gündeme geldi. Nisan 2012’de yapılan çekimlerde, tarihi çarşının çatısına çıkarılan 3 motosiklet çatı üzerinde kullanılarak ciddi tahribata yol açtı.
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Görüntülerin sosyal medya sitelerinde yayılmasının ardından ciddi tepkilere neden olan çarşının restorasyonuna gerekli izinlerin alınmasının ardından Temmuz 2016’da başlandı. Toplam 630 iş günü süren çalışmalar kapsamında film çekimi sırasında kırılan kiremitler kaldırıldı.
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Daha sonra zamanla çatı üzerine monte edilen su depoları, uydu antenleri ve klima üniteleri tek tek sabitlendikleri yerden söküldü. Ardından 40 bin metrekare olan çatı bölümünde güçlendirme ve izolasyon çalışmaları yürütüldü. Sızdırmazlık testlerinin ardından 66 sokak, 2 bin 486 dükkanın bulunduğu Kapalıçarşı’nın çatısına tam 800 bin adet yeni kırmızı kiremit döşendi.
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SU KANALLARI YENİLENDİ: Türkiye’nin en önemli tarihi, kültürel, ekonomik ve sanatsal mekanlarından da biri olan Kapalıçarşı'nın alt yapısı da geçen 3 yılda baştan aşağı elden geçti.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu içme suyu, atık su ve yağmur suyu kanalları da yenilenerek toplam 48 bin metrekare temel yalıtımı onarıldı.
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“30 MİLYON TL CİVARINDA PARA HARCANDI VE YÜZDE YÜZÜ BİTTİ DİYEBİLİRİM: Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, büyük bir özveri ile restorasyonun bittiğini belirterek DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: Çatımız gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Burada eski halini görünce anca mukayese ederiz. Çatıdaki tüm kiremitler ezikti. Bunun yanı sıra yağmur yağdığında akan sular, Kapalıçarşı’mızın içine girmekteydi. Burada James Bond bir film yaptı. Sonrasında Kapalıçarşı’daki bu sıkıntımız kamuoyuna da yansıdı...
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Takdir edersiniz ki burada bir iş yapmak zor. Tarihi yapı olduğu için bir çivi çakmak bile yasak. Vilayetimizin desteği ve anıtlar kurulunun onayı ile bu işlemler yapıldı. Ancak bunların öncesinde TBMM’den 5366 sayılı sadece Kapalıçarşı’ya mekan olarak bir kanun çıkarıldı. Bu güçle bir yönetim kurulu oluşturuldu...
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Vilayetimizden, büyükşehir belediyemizden, yerel belediyemizden ve vakıflardan 1'er üye vermek kaydı ile bir yönetim oluşturuldu. Mevcut yönetim kurulumuz da bunlarla birleşerek çatıdaki restorasyon vilayetimizin desteği ile yapıldı. Aşağı yukarı 30 milyon TL civarında para harcandı ve yüzde yüzü bitti diyebilirim
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“JAMES BOND’UN GELİP BURALARI ÇİĞNEMESİ, TAKLA ATMASI BİR ŞERDEN HAYIR DOĞURDU: Kurtulmuş, Kamu desteği olmadan, buranın yapılması mümkün değil. Dolayısı ile biz çok şükür bu desteği aldık. Her şerde bir hayır vardır. İşte James Bond’un gelip buraları çiğnemesi, takla atması bir şerden bir hayır doğdu. Restorasyondan çok memnunum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.
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“ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN YERİN ALTI DA ÜSTÜ DE BİTTİ: Restorasyon sürecinde Kapalıçarşı esnafının duyarlı ve bilinçli olmasının da restorasyon sürecinde büyük kolaylık sağladığını ifade eden Fatih Kurtulmuş, İSKİ, yeraltı atık sularını, temiz sularını ve bunların kanallarını tamamen tamir etti. Burada ‘stent modeli’ uygulandı. Bulunan bölgeye açılıyor, orada tamirat yapılıyor. Sorunlu bölge balon içine alınıyor ve tamirat devam ediyordu. Kapalıçarşı bir gün bile kapalı kalmadan bütün bu işlemler tamamlandı...
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Kapalıçarşı, 2 bin 486 dükkanın olduğu günde 150 bin kişinin sirküle olduğu bir yer. Burada iş yapmak son derece zor. Pazar günleri ve akşamları saat 19.00’dan sonra bu işler için kullanıldı. Gerçekten de Allah’a şükürler olsun, yerin altı da, üstü de bitti. Şimdi beden duvarları meselemiz var. Kapalıçarşı’mızın içindeki iç duvarlar var. Bunlarla ilgili bir ihale ve çalışma süreci olacak. diye konuştu.
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“BİZİM BURAYA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAMIZ LAZIM: Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı, dünyada benzerleri müze olan bir yer. Burası tarihi, kültürel, sanatsal, turistlik, ekonomik yönleri ile çok yönlü bir yer. Bizim buraya gözümüz gibi bakmamız lazım dedi. Kurtulmuş, “Seyir terası projemiz var. Bunu istiyoruz, yalnız bu arada yürüme yolları son derece dar. Bunu yaparken de belli yaş üzerindeki turistleri çıkarmamayı düşünüyoruz. Çünkü Allah korusun başlarına bir iş gelebilir. Kenarları da çok fazla örmek istemiyoruz. Sadece bir seyir terası ile buradaki görüntüyü almalarını istiyoruz dedi.
Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı
Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısı üzerindeki su depoları, uydu antenleri ve klima ünitelerinden geçilmiyor, yağmurda akan sular çatılardan içeriye giriyordu. 2012 yılında James Bond filminin “Skyfall" serisi çekimleri sırasında çatısına çıkarılan 3 motosikletle kiremitleri de kırılmıştı. Toplam 630 iş günü süren çalışmalar sonunda tarihi çarşının çatısındaki su depoları, uydu antenleri, klima üniteleri tek tek kaldırıldı, kiremitleri yenilendi, hak ettiği bir yüze kavuştu. Çatıya gelenlerin görüntü alabilmeler için bir "seyir terası" planlanıyor.
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