Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altının gramı günü yükselişle kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 619 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,56 yükselişle 394,2 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 391,80 392,00 394,00 394,2
Cumhuriyet Ata Lira 2.582,00 2.603,00 2.598,00 2.619
22 Ayar Bilezik(Gr.) 357,30 361,30 359,50 363,5
Lira(Tam) Ziynet 2.523,00 2.543,00 2.539,00 2.559
Yarım Ziynet 1.262,00 1.272,00 1.269,00 1.279
Çeyrek Ziynet 630,00 635,00 635,00 640