Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Altının gramı günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları! Çeyrek altın kaç lira oldu?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altının gramı günü yükselişle kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 artışla 394,2 liradan tamamladı. Cumhuriyet altını 2 bin 619 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 619 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,56 yükselişle 394,2 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 391,80 392,00 394,00 394,2
Cumhuriyet Ata Lira 2.582,00 2.603,00 2.598,00 2.619
22 Ayar Bilezik(Gr.) 357,30 361,30 359,50 363,5
Lira(Tam) Ziynet 2.523,00 2.543,00 2.539,00 2.559
Yarım Ziynet 1.262,00 1.272,00 1.269,00 1.279
Çeyrek Ziynet 630,00 635,00 635,00 640

Altın fiyatları rekor kırarken yatırımcıların yeni gözdesi gümüş
EKONOMİ
Altın fiyatları rekor kırarken yatırımcıların yeni gözdesi gümüş

İnternetten altın alışverişinde sahte altın riski
EKONOMİ
İnternetten altın alışverişinde sahte altın riski
Abone Ol Google News
Vakalar rekor seviyede

Vakalar rekor seviyede

"​Ulusal çapta maske zorunluluğu kesinlikle getirmiyoruz."
Valilik açıkladı

Valilik açıkladı

Sakarya'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
İngiltereden Kaşıkçı hamlesi

İngiltere'den Kaşıkçı hamlesi

Yirmi Suudi Arabistan vatandaşını yaptırım listesine aldı.
Çanakkale'de korkutan yangın

Çanakkale'de korkutan yangın

Bakan Pakdemirli bölgeye gidiyor, boğaz gemi trafiğine kapatıldı.
Sözünüzü yerine getirmek zorundasınız

Sözünüzü yerine getirmek zorundasınız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert vize serbestisi uyarısı.
Çocuklar kurtulmak <br>için yardım istiyor

Çocuklar kurtulmak
için yardım istiyor

​Mavi Balina ve Momo'dan sonra yeni tehlike: Mavi Bebek
İran'da iflasın ilanı

İran'da iflasın ilanı

Test kiti yetersizliği nedeniyle taramalar durduruldu.
'Onyekuru'nun <br>yerine onu alın'

'Onyekuru'nun
yerine onu alın'

​Galatasaraylıları heyecanlandıran isim.
Türkiye'ye adil davranmalıyız

Türkiye'ye adil davranmalıyız

​Almanya'dan Türkiye'ye seyahat yasağıyla ilgili flaş açıklama.

Bir hafta içinde öldürüyor

Bir hafta içinde öldürüyor

​ABD'de "beyin yiyen amip" vakası görüldü.
İzle ve gururlan

İzle ve gururlan

​ATAK Helikopteri kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri.
Eşi hastalanınca gerçeği gördü

Eşi hastalanınca gerçeği gördü

Şehir hastanelerine çok sallamıştım şimdi özür diliyorum.
Avrupa'ya elektrik satabiliriz

Avrupa'ya elektrik satabiliriz

​Enerjide 'Yeşil Tarife' dönemi başlıyor.

​13 yaşında sapkın bir dünyanın sembolü oldu...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.