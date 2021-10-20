Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 857 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 857 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 508 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 529,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- SALI ÇARŞAMBA
- KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 532,00 532,20 529,00 529,20
- Cumhuriyet Ata Lira 3.506,00 3.527,00 3.487,00 3.508,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 485,00 489,00 482,60 486,60
- Lira(Tam) Ziynet 3.426,00 3.446,00 3.408,00 3.428,00
- Yarım Ziynet 1.713,00 1.723,00 1.704,00 1.714,00
- Çeyrek Ziynet 857,00 862,00 852,00 857,00