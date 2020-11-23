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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Çeyrek altın günü 765 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın günü 765 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,27 artışla 472,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 132 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,27 artışla 472,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 132 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,27 yükselişle 472,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,50 461,70 472,00 472,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.041,00 3.062,00 3.111,00 3.132,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00 425,00 431,00 435,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.972,00 2.992,00 3.040,00 3.060,00
  • Yarım Ziynet 1.486,00 1.496,00 1.520,00 1.530,00
  • Çeyrek Ziynet 743,00 748,00 760,00 765,00
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