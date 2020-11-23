Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın günü 765 liradan tamamladı

Ekonomi

Bakan Kurum: Fikirtepe'deki projeleri Bakanlık, TOKİ ve Emlak Konut yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları uzun zamandır duran ve hak sahiplerinin mağdur edildiği Fikirtepe'yle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Fikirtepe'deki projelerin Bakanlık, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile yapılacağını duyuran Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur" dedi.