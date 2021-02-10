Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 680 lira oldu

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner, altın fiyatlarındaki düşüşte, doların Türk lirası karşısında değer kaybetmesi ile ABD'deki başkanlık seçimlerinin etkili olduğunu söyledi. Yüzde 25 oranında düşüşün yaşandığını kaydeden Öner, özellikle borcu olanlara çağrıda bulanarak, bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye etti. Öner, ABD’de Biden'ın kazanmasından sonra altın ons olarak biraz gevşedi ama bugün biraz toparlanma oldu. Düşüş oranına baktığımızda yüzde 25 oranında bir düşüş gerçekleşti. Özellikle borcu olanlar için bu bir fırsat. Eğer varsa paraları bu seviyelerde altın almalarını öneriyorum. Çünkü belki birkaç ay sonra bu seviyeleri arar duruma gelebilirler. Altının yükseleceğini öngörüyoruz. Altın gram olarak 540 liradan 480 liraya gerileyince vatandaşlar bundan daha aşağı düşmez diyerek o rakamlardan da aldı ama borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için bu düşüş bir fırsattır. Bu seviyelerden alsınlar. Altının yönünü her zaman yukarı doğru bekliyoruz. Tabi bu yine dolar ile Türk lirasının seyrine bağlı. dolar, Türk lirası karşısında yine düşerse altın da biraz daha düşecektir. Dolar 8.57'den düştü bu seviyelere ve tekrar o seviyelere çıkarsa altın da yine gram bazında 540- 550 bandına gelecektir diye konuştu.