Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 399,40 liradan günü tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 399,40 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,00 398,20 399,20 399,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.622,00 2.643,00 2.631,00 2.652,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 363,00 367,00 364,00 368,00
Lira(Tam) Ziynet 2.563,00 2.583,00 2.571,00 2.591,00
Yarım Ziynet 1.282,00 1.292,00 1.285,00 1.295,00
Çeyrek Ziynet 641,00 646,00 643,00 648,00