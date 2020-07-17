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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Gram altın 399,40 liradan günü tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 399,40 liradan günü tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını 2.652 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 399,40 liradan işlem gördü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 399,40 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,00 398,20 399,20 399,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.622,00 2.643,00 2.631,00 2.652,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 363,00 367,00 364,00 368,00
Lira(Tam) Ziynet 2.563,00 2.583,00 2.571,00 2.591,00
Yarım Ziynet 1.282,00 1.292,00 1.285,00 1.295,00
Çeyrek Ziynet 641,00 646,00 643,00 648,00

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