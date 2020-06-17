Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın günü yükselişle kapattı

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Yargıda 'e-duruşma' dönemi

Adalet Bakanlığı’nın avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalara bulundukları yerden video konferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi, Bakan Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleşti. Bakan Gül, "Yargılamanın hızlanması, daha adil ve makul sürede sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak" dedi.