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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Gram altın günü yükselişle kapattı
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Altın fiyatları 17 Haziran: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın günü yükselişle kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 380,20 liradan işlem gördü.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 380,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 379,00 379,20 380,00 380,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.499,00 2.520,00 2.506,00 2.527,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 346,00 350,00 346,50 350,50
Lira(Tam) Ziynet 2.442,00 2.462,00 2.448,00 2.468,00
Yarım Ziynet 1.221,00 1.231,00 1.224,00 1.234,00
Çeyrek Ziynet 610,00 615,00 612,00 617,00

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