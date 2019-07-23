Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

Ekonomi

Türkiye Özbekistan ile 27 farklı alanda iş birliği yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TCDD ve Özbek Demiryolları arasında işbirliğine dair bir anlaşma imzalanmış, karayolu alanında Özbek sürücülerine vizelerin kaldırılması, 2020 yılından itibaren geçiş belgelerinin ücretsiz olması gibi son derece önemli hususlarda mutabakata varılmıştır." dedi.