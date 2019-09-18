Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

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AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erken seçim iddialarına değinen Çelik, "Türkiye'de siyasetin patronu vatandaştır. Dolayısıyla gündemimizde erken seçim diye bir şey yok" şeklinde konuştu.