Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 artışla 301,20 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 yükselişle 301,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.005,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 278,50
  • Lira(Tam) Ziynet 1.959,00
  • Yarım Ziynet 979,00
  • Çeyrek Ziynet 490,00

Sıfır otomobil tercihinde öne çıkan 4 detay
EKONOMİ
Sıfır otomobil tercihinde öne çıkan 4 detay
Yeni bir döneme girdik

Yeni bir döneme girdik

​Cumhurbaşkanlığı, Suriye'deki yeni stratejiyi açıkladı.
Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ağırlaştırılmış
müebbet istendi

​Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı.
İstanbulda kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul Valiliğinden de kar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Kepazelik ve soysuzluktur

Kepazelik ve soysuzluktur

Bahçeli'den PKK'lıların AP'de ağırlanmasına tepki.
Çığ faciasında <br>bir acı haber daha

Çığ faciasında
bir acı haber daha

Hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Öldüren şırıngada <br>ilk karar!

Öldüren şırıngada
ilk karar!

​Okul müdürü ve yardımcılarının yöneticilik görevleri üzerlerinden alındı.

Avcılar'da<br> korkutan çatlaklar

Avcılar'da
korkutan çatlaklar

​Ekipler olay yerine gelerek incelemede bulundu.
'Pistten' çıkıyor!

'Pistten' çıkıyor!

​Pegasus uçakları son ikisi bir ay içinde üç kez pistten çıktı.
Yarın suç duyurusunda bulunulacak

Yarın suç duyurusunda bulunulacak

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İlker Başbuğ'un açıklamalarına yanıt.
Yalan haberle linç!

Yalan haberle linç!

Gazeteci Bülent Özdemir, çığdan yaralı kurtulan Gülşen Orhan'dan özür diledi.
Pilotlara soruşturma

Pilotlara soruşturma

Alkol ve uyuşturucu testi yapılacak.
'Koronavirüsü<br> kasıtlı üretildi'

'Koronavirüsü
kasıtlı üretildi'

Türk halkının kafasında 'deli sorular' var!
Soru almadı!

Soru almadı!

​Pegasus CEO'su gözyaşlarını gösterip gitti!
O anları anlattılar

O anları anlattılar

'Büyük panik vardı, kırık kolla 30-40 metre rampayı çıktım'
Rusya'dan <br>heyet bekliyoruz

Rusya'dan
heyet bekliyoruz

Gerekirse Erdoğan ve Putin görüşecek.
'Türk müşteriyi tamamen kaybettik'

'Türk müşteriyi tamamen kaybettik'

​İstanbul'daki Çin restoranları koronavirüs kurbanı oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.