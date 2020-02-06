Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Gündem

Kahramanlar

İdlib’de Esed’in şehit ettiği 8 kahramanın 5’i toprağa verildi. Uzman çavuşlar Halil Demir Sakarya Pamukova’da, Gökhan Orhan Afyonkarahisar Sandıklı’da, Uğur Katran Mersin Gülnar’da ebediyete uğurlandı. Gaziantep’te defnedilen Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler’in tabutuna sarılan bir aile yakını, “Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu” diye gözyaşı döktü.