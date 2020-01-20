Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle tamamladı

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Kameradaki kişi Gülistan’mış

Tunceli’de 14 gündür haber alınamayan Gülistan Doku’nun telefon sinyalinin kesildiği Sarı Saltuk Köprüsü‘nden geçen tüm araçların PTS kayıtları incelendi. Bir kamyonetin kamerasına köprüde çömelmiş bir vaziyette yansıyan kişinin Gülistan olduğu kesinleşti. Arama çalışmaları köprü dibinde yoğunlaştı.