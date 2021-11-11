Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle tamamladı

Nasiruddin Şah ömrünün son demlerini bu faytonda geçiriyor. Pehlevi Hanedanlığı döneminde Şah Rıza ve Muhammed Rıza Pehlevi de bu faytonu kullandı.\"Rolls-Royce Silver Ghost modeli aracın Ahmed Şah Kaçar'a ait olduğunu ve 1922'de üretildiğini aktaran Faal, \"Ahmed Şah'a ait araç 6 silindir özelliğinde sahip ve Pehlevi Hanedanlığı döneminde de kullanıldı. Bu aracın tarihine İran'da 3 ayrı yönetim sığdı. Buradaki en eski araçtır.\" diye konuştu. Faal, Rıza Şah'a ait ABD yapımı Pierce-Arrow A Model aracın o tarihlerde New York Times'ta haber olduğunu ve ABD'nin sattığı en pahalı otomobil olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.<br>