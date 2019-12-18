Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle tamamladı: Gram altın 280,20 TL

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 280,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,20
- Cumhuriyet Ata Lira 1.866,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 259,50
- Lira(Tam) Ziynet 1.823,00
- Yarım Ziynet 912,00
- Çeyrek Ziynet 456,00