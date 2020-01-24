Ekonomi Kapalıçarşıda altın haftayı yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın haftayı yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 298,50 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 485,00 lira, Cumhuriyet altını 1.987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 298,50 liradan işlem gördü.

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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 298,50
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.987,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 276,00
  • Lira (Tam) Ziynet 1.941,00
  • Yarım Ziynet 971,00
  • Çeyrek Ziynet 485,00
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