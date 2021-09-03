Ekonomi Kapalıçarşıda altın haftayı yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın haftayı yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 artışla 487 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 229 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda altın haftayı yükselişle kapattı
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 229 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 487,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 481,00 481,20 486,80 487,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.170,00 3.191,00 3.208,00 3.229,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 439,00 443,00 444,00 448,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.097,00 3.117,00 3.135,00 3.155,00
  • Yarım Ziynet 1.549,00 1.559,00 1.568,00 1.578,00
  • Çeyrek Ziynet 774,00 779,00 784,00 789,00
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