Kapalıçarşı'da altın yükselişle kapattı: Çeyrek altın 908 lira oldu

Spor

Galatasaray'dan TFF'ye cevap

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecekleri maçta tribünlere tam kapasite seyirci alma kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamanın, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.