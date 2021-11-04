Ekonomi Kapalıçarşıda altın yükselişle kapattı Çeyrek altın 908 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın yükselişle kapattı: Çeyrek altın 908 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,13 artışla 560,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 908 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 716 liradan satıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda altın yükselişle kapattı: Çeyrek altın 908 lira oldu
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 908 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 716 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,13 yükselişle 560,7 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 548,70 549,00 560,50 560,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.618,00 3.639,00 3.695,00 3.716,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 500,70 504,70 511,35 515,35
  • Lira(Tam) Ziynet 3.535,00 3.555,00 3.611,00 3.631,00
  • Yarım Ziynet 1.768,00 1.778,00 1.805,00 1.815,00
  • Çeyrek Ziynet 884,00 889,00 903,00 908,00
106 yıllık emanet

106 yıllık emanet

Osmanlı askeri 'dönebilirsek alırım' diye bırakmış.
Kilosu 5 liraya düştü

Kilosu 5 liraya düştü

​Herkes kasa kasa aldı.
İçişleri Bakanı Soylu Örgütleri anneler çökertecek diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400'ün İncirlik'e taşındığı iddiasına ilişkin açıklama

Borsadan rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı gerçekleşti

Borsadan rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı gerçekleşti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.