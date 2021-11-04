Kapalıçarşı'da altın yükselişle kapattı: Çeyrek altın 908 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 908 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 716 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,13 yükselişle 560,7 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- ÇARŞAMBA PERŞEMBE
- KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 548,70 549,00 560,50 560,70
- Cumhuriyet Ata Lira 3.618,00 3.639,00 3.695,00 3.716,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 500,70 504,70 511,35 515,35
- Lira(Tam) Ziynet 3.535,00 3.555,00 3.611,00 3.631,00
- Yarım Ziynet 1.768,00 1.778,00 1.805,00 1.815,00
- Çeyrek Ziynet 884,00 889,00 903,00 908,00