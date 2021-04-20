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Ekonomi Kapalıçarşıda altının gramı 462 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altının gramı 462 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 artışla 462,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 66 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda altının gramı 462 lira oldu
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 66 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 462,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 460,50 460,70 462,00 462,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.035,00 3.056,00 3.045,00 3.066,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 420,00 424,00 421,35 425,35
  • Lira(Tam) Ziynet 2.966,00 2.986,00 2.975,00 2.995,00
  • Yarım Ziynet 1.483,00 1.493,00 1.488,00 1.498,00
  • Çeyrek Ziynet 741,00 746,00 744,00 749,00
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