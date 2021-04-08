Ekonomi Kapalıçarşıda altının gramı 460 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da altının gramı 460 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,55 artışla 460,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 746 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 52 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 746 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 52 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,55 yükselişle 460 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 457,50 457,70 460,00 460,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.015,00 3.036,00 3.031,00 3.052,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 417,30 421,30 419,50 423,50
  • Lira(Tam) Ziynet 2.946,00 2.966,00 2.962,00 2.982,00
  • Yarım Ziynet 1.473,00 1.483,00 1.481,00 1.491,00
  • Çeyrek Ziynet 737,00 742,00 741,00 746,00
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