Kapalıçarşı'da altının gramı 460 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 746 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 52 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,55 yükselişle 460 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: