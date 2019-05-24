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Ekonomi Kapasite kullanımı yükselişte
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapasite kullanımı yükselişte

Sanayi sektörünün önemli verilerinden kabul edilen, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Makro ekonomik göstergelerin öncülerinden olan imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayıs ayında bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,3'e yükseldi.

Sanayide çarkların döndüğünün habercisi kabul edilen bu veri, mayısta yüzde 76,3 seviyesine çıkarak, hem bu yılın en yüksek değerine hem de geçtiğimiz yılın aynı ayının performansını 1,6 puan takip ederek yükselişini sürdürdü.

Oranı, bu yıla 74,4 gibi düşük bir seviyeden başlayarak, Marttan itibaren yükselişe geçmişti. TCMB’ye göre, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 720 iş yeri tarafından Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), mayısta bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 98,9 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

  • Buna göre, RKGE mayısta bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 105,5 seviyesinden 98,9’a geriledi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Öte yandan “genel gidişat”, “gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı ve üretim hacmi”, “sabit sermaye yatırım harcaması”, “son 3 aydaki toplam sipariş miktarı”na ilişkin değerlendirmelerin endeks üzerindeki etkisi azalış yönünde oldu.

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