Ekonomi Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Karabük Üniversitesi, öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 2 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Karabük Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacak.

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