Ekonomi Karabükta ulaşım ihalesi
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Karabük'ta ulaşım ihalesi

Karabük Belediye Başkanlığı, özel halk otobüsü hatlarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre 120 ay süre ile açık teklif usulüyle ihale edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabükta ulaşım ihalesi
Karabük.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkpazarı-Öğlebeli-Şirinevler-Cevizlidere-Kartaltepe, Yaylacık-Esentepe, Soğuksu KYK-Balıkpazarı-Sanayii Sitesi-Cumayanı, Yenimahalle-Beşbinevler, O.S.B.-Çerçiler Mah.-Belenköy Mah.-TOKİ-Aydınlıkevler Mah.-Karabük Mah.-Bayır Mah.-Balıkpazarı-Yeşil Mah.(Esentepe)-Kapullu Mah.-Beşbinevler, Şirinevler-Terminal-Kartaltepe-Kurtuluş, Belenköy TOKİ-Balıkpazarı-Şirinevler ve Belenköy TOKİ-Beşbinevler arasında hizmet verecek 8 adet otobüs için hat kiralama ihalesi 6 Ocak 2022 tarihinde Karabük Belediyesi Encümen odasında yapılacak.

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