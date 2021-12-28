Karabük'ta ulaşım ihalesi

Ekonomi

Yeni sistemle yastık altın altınlar ekonomiye kazandırılacak: Fiziki altın teslimi işi hızlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yastık altındaki 5 bin ton altının piyasaya kazandırılacağını açıklamasıyla gözler elde edilecek ekonomik katkıya çevrildi. Değeri 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen altının yüzde 10’u bile kazandırılsa ekonomiye ciddi bir kaynak sağlanacak. Söz konusu çalışmayla vatandaşın fiziki altına istediği zaman ulaşabilme imkanı sağlaması bekleniyor.