Ekonomi Karadeniz somonuna talep artıyor 30 ülkeye ihraç ettik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz somonuna talep artıyor: 30 ülkeye ihraç ettik

Türkiye'den ocak-şubat döneminde 7 bin 376 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek 36 milyon 672 bin 970 dolar gelir sağlandı. İhracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 76, değerde yüzde 63 arttı. Rusya, Almanya ve Vietnam en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Haber Merkezi AA
Karadeniz somonuna talep artıyor: 30 ülkeye ihraç ettik
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, yılın ilk iki ayında 30 ülkeye 7 bin 376 ton Karadeniz somonu satıldı.

Karadeniz somonu ihracatı, 4 bin 195 ton karşılığı 22 milyon 494 bin 67 dolar döviz girdisi elde edilen ocak-şubat 2020'ye göre miktar bakımından yüzde 76, değer bakımından yüzde 63 artış gösterdi.

Rusya, Almanya ve Vietnam, en fazla dış satım yapılan ülkeler olarak sıralandı.

Bu dönemde Rusya'ya 20 milyon 193 bin 110 dolar karşılığında 4 bin 244 ton Karadeniz somonu satıldı. Rusya'yı 10 milyon 222 bin dolarla Almanya, 2 milyon 49 bin dolarla Vietnam izledi.

Geçen yılın ilk iki ayından farklı olarak İspanya, Beyaz Rusya ve Azerbaycan-Nahçıvan'a da Karadeniz somonu ihraç edildi.

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"Yeni pazarlara ihracat yapabilmek için çalışıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, kafeslerde yetiştirilen ve "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonunun yurt dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

İhracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 arttığına işaret eden Kobya, bu artışın yıl içinde devam edeceğinden umutlu olduklarını belirtti.

Kobya, "Karadeniz somonunun Rusya pazarında artık marka haline geldiğini söyleyebiliriz. İhraç edilen balıklar büyük beğeniyle tüketiliyor. İhracatçılarımız bu anlamda güzel geri dönüşler alıyorlar. Amacımız, Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerinin yer aldığı pazarlarda da bu ilgiyi yakalayabilmek. Yeni pazarlara ihracat yapabilmek için çalışıyoruz" dedi.

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Karadeniz somonu Norveç'e rakip
EKONOMİ
Karadeniz somonu Norveç'e rakip

Norveç somonundan farkı yok: Rize’de yetiştirilip 12 ülkeye ihraç ediliyor
FOTOĞRAF 17
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Rize'den geçen yıl 12 ülkeye 6 bin 926 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek 32 milyon 654 bin 674 dolar gelir sağlandı. Bir önceki yıla göre yüzde 55 artışın yaşandığı ihracatta aralarında Rusya, Polonya ve Fransa'nın da yer aldığı 12 ülkeye Karadeniz somonu ihraç edildi. İhracatta ilk sırada ise Rusya Federasyonu yer aldı.
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Rize’den somon ihracatı gerçekleştiren Kuzuoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu, 10 yıl önce 15 bin lira ciro ile yılda 3 ton balıkla başladığı ticarette rekorlar kırarak 12 ülkeye somon ihraç eder hale geldiklerini söyledi.
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Kuzuoğlu, “10 yıl önce somon çiftliğimizi kurduğumuzda Türkiye’de somon çiftlikleri vardı. Ancak daha çok havyar üzerine, küçük gramajlı, 1 kilo kadar pembemsi, beyaz et renginde yapılan bir Karadeniz somonu vardı. Dünyanın aradığı kalitedeki somonları üreterek Karadeniz somonunu ticari olarak ilk kez biz gerçekleştirdik, ilk somon satışımızı Japonya'ya yaptığımızda bu Türkiye'de bir ilkti. Türkiye'de büyük bir yankı uyandırdı ve yeni bir pazar oluşturdu. Biz de bildiklerimizi ve yaşadıklarımızı sektördeki arkadaşlarımızla paylaştık.
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Üretimin artması ile beraber birçok ülkeden ciddi alıcılar Türkiye yönelmeye başladı. Türkiye Norveç'ten 12 bin ton somon ihracatı yapardı. Şimdi 3 bin tonlara kadar düştü. Karadeniz'den bütün dünya ile rekabet edebilecek diğer üretim yapan Norveç'ten, Şili’den, Kanada'dan hiçbir eksiği olmayan bir balık ürettik. Somon balığı üretiminde dünyada ne uygulanıyorsa biz de Türkiye'de aynısını yaptık. Doğal ortamlarda onlardan çok daha güzel balıklar yetiştirdik” dedi.
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2020 yılında pandemi ile beraber endişeli bir süreç geçirdiklerini belirten Kuzuoğlu “Pandemi ile beraber bir aylığına bütün satışlar durdu. Balığı nasıl ihraç edeceğimizi dahi bilemez hale geldik. O dönemde devletimiz yardımımıza koştu, destek verdi. Bu destekler sayesinde biz işimize devam edebildik. Balığın bağışıklık sistemini güçlendirdiğine yönelik doktorlarında tavsiyesi ile birlikte insanlar balığa eskisinden daha çok yöneldi.
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2019 yılında 3 bin 700 ton civarında işlenmiş ürün sattık, 2020 yılındaysa 7 bin tona çıktı. Pandemi rağmen 2020 yılında şirket olarak yüzde 91, ihracat girdisi bağlamında ise yüzde 65 büyüdük. Türkiye balık ve hayvansal mamuller ihracat sıralamasında 8’inci, Rize ihracatında 2’nci, Türkiye İhracatçılar Meclisi sıralamasında 614’üncü sıradayız. Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir çiftçi firmanın 614’üncü sırada yer alması gurur verici, daha yukarılara çıkacağız” diye konuştu.
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2020’de en çok ihracatı Rusya’ya gerçekleştirdiklerini söyleyen Kuzuoğlu “Rusya, dünyada Japonya’dan sonra en çok somon tüketen ikinci ülke. 150 bin ton civarında somon tüketiyor. Rusya'da bu konuda oturmuş bir balık kültürü var. Kaliteli, hemen yanlarında iyi ilişkileri olan Türkiye'de bu somonu gördüklerinde en büyük şansı da bize veriyorlar. Biz de kaliteden ödün vermeden onların bu taleplerini karşılıyoruz. 2020 yılında Türkiye'den Rusya'ya en çok somon satan firma olduk.
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2020 yılında pandemiye rağmen biz firma olarak 13 bin ton civarında balık işleyip sattık. 2021 hedefimiz 18 bin tonlara ulaşmak. Rusya'daki 150 bin ton somon tüketiminin Türkiye olarak sadece 20 bin tonunu karşılıyoruz. Rusya pazarında büyük bir boşluk var ve kaliteli üretim ile Rusya'dan daha çok pay alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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Norveç somonundan farkı yok: Rize’de yetiştirilip 12 ülkeye ihraç ediliyor
Rize'de üretilen 6 bin 926 ton Karadeniz somunu geçen yıl 12 ülkeye ihraç edildi, 32 milyon 654 bin dolar gelir elde edildi. Somonu en çok tercih eden ülke ise Rusya Federasyonu oldu. Rizeli somon üreticisi Hasan Kuzuoğlu, “Dünya standartlarında ürettiğimiz somonlarla hedeflerimizi büyütüyoruz" dedi.


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