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Ekonomi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personel alım ilanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, sözleşmeli bilişim personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

06:30 . 2/03/2023 Thursday
Yeni Şafak
Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.


Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecek.


#Basın İlan Kurumu
#Karadeniz Teknik Üniversitesi
#Sözleşmeli Bilişim Personel
3 hours ago
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personel alım ilanı
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