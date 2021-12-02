Ekonomi Karadeniz Teknik Üniversitesine sözleşmeli personel alınacak
BASIN İLAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 4/B sözleşmeli 39 personel alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 1 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadeniz Teknik Üniversitesine sözleşmeli personel alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); "Ön Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93)" ve “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacak.

Son başvuru süresi yayımlanan ilan tarihinden 15 gündür

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