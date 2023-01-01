Karadeniz'de palamudun ardından hamside de bolluk yaşanıyor

"Geçen sene hamsinin kilosu 50-60 liradan satılırken, bu yıl 25 liraya kadar düştü. Hemen hemen tüm balıklarda bu ucuzluğu neredeyse yarı yarıya gördük. Bu da balığın bol olmasından kaynaklanıyor. Bu bolluk vatandaşa yaradı. Balık tutan arkadaşlarımız sürümden kazanırken, satıcılar da vatandaşlarımız da bu durumdan memnun. Herkes emeğinin karşılığını aldı."