Ekonomi Karadenize doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Filyos Limanında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Filyos Limanı'nda

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı karaya taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek Bahama bandıralı "Castoro 10" adlı gemi, Filyos Limanı'na ulaştı. Öte yandan derin denizde boru serimi yapacak diğer gemi ise temmuz başında Türkiye'de olacak.

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Haber Merkezi AA
Karadenize doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Filyos Limanında
Filyos Limanı

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazı kullanıma sunmak için hem denizde hem karada çalışmalar son hızla devam ediyor.

Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürerken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor.

Sahada 4 bin 200 personel görev yaparken 3'ü sondaj gemisi olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor.

Danimarka bandıralı 73 metre boyundaki "Maersk Tracker" adlı açık deniz tedarik gemisi tarafından çekilen gemi, karaya varış noktasından itibaren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki sığ kısımda kalan boruların serimi ve montajını yapacak.

'Castoro 10' İstanbul Boğazı'ndan geçti
FOTOĞRAF 5
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Karadeniz'de bulunan gazın taşınması için deniz dibine boru döşeyecek \"Castoro 10\" adlı platform İstanbul Boğazı'ndan geçti.
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5 KİLOMETRE SIĞ SUDA BORU DÖŞEYECEK <br>Platform, Karadeniz'de yaklaşık 5 kilometrelik sığ suda doğalgaz boru serim ve döşeme işlemi gerçekleştirecek.
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Derin sularda boru döşeme işlemini yapacak olan geminin ise Temmuz ayında Karadeniz'de çalışmalara katılması bekleniyor.
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\"KARADENİZ GAZINDAN KRİTİK SAFHAYI GERİDE BIRAKTIK\"<br>Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün twitter hesabından \" Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp Filyos'a doğru yol aldı\" notunu paylaştı. Platformun boğaz geçişi havadan da görüntülendi.
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'Castoro 10' İstanbul Boğazı'ndan geçti
'Castoro 10' İstanbul Boğazı'ndan geçti
Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp gazın karaya taşınması için deniz dibine boru döşeyen Bahama bayraklı "castoro 10' isimli platform saat 11.00 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. 'Maersk Tracker' isimli römorkörün çektiği 140 metre uzunluğunda ve 10 bin 487 groston ağırlığındaki platformunun boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik botları de eşlik ediyor.

Öte yandan derin denizde boru serimi yapacak diğer gemi ise temmuz başında Türkiye'de olacak.

Toplam 140 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, 10 bin 487 groston ağırlığındaki geminin dün İstanbul Boğazı'ndan geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-12" römorkörleri eşlik etmişti.

Karadeniz gazını karaya taşıyacak gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Karadeniz gazını karaya taşıyacak gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek olan Bahama bandıralı 'Castoro 10' adlı gemi, bölgeye ulaşmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

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