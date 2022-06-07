Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Filyos Limanı'nda

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazı kullanıma sunmak için hem denizde hem karada çalışmalar son hızla devam ediyor.

Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürerken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor.

Sahada 4 bin 200 personel görev yaparken 3'ü sondaj gemisi olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor.

Danimarka bandıralı 73 metre boyundaki "Maersk Tracker" adlı açık deniz tedarik gemisi tarafından çekilen gemi, karaya varış noktasından itibaren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki sığ kısımda kalan boruların serimi ve montajını yapacak.

FOTOĞRAF 5 Karadeniz'de bulunan gazın taşınması için deniz dibine boru döşeyecek \"Castoro 10\" adlı platform İstanbul Boğazı'ndan geçti. 5 KİLOMETRE SIĞ SUDA BORU DÖŞEYECEK <br>Platform, Karadeniz'de yaklaşık 5 kilometrelik sığ suda doğalgaz boru serim ve döşeme işlemi gerçekleştirecek. Derin sularda boru döşeme işlemini yapacak olan geminin ise Temmuz ayında Karadeniz'de çalışmalara katılması bekleniyor. \"KARADENİZ GAZINDAN KRİTİK SAFHAYI GERİDE BIRAKTIK\"<br>Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün twitter hesabından \" Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp Filyos'a doğru yol aldı\" notunu paylaştı. Platformun boğaz geçişi havadan da görüntülendi. 'Castoro 10' İstanbul Boğazı'ndan geçti 'Castoro 10' İstanbul Boğazı'ndan geçti Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp gazın karaya taşınması için deniz dibine boru döşeyen Bahama bayraklı "castoro 10' isimli platform saat 11.00 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. 'Maersk Tracker' isimli römorkörün çektiği 140 metre uzunluğunda ve 10 bin 487 groston ağırlığındaki platformunun boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik botları de eşlik ediyor. BiP'te paylaş

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Öte yandan derin denizde boru serimi yapacak diğer gemi ise temmuz başında Türkiye'de olacak.

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Toplam 140 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, 10 bin 487 groston ağırlığındaki geminin dün İstanbul Boğazı'ndan geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-12" römorkörleri eşlik etmişti.