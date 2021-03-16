Ekonomi Karadenizli balıkçılara palamut sürprizi Mart ayında ağlara takıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadenizli balıkçılara palamut sürprizi: Mart ayında ağlara takıldı

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, uzun yıllardır ilk kez mart ayında çok az miktar da olsa palamut avlandığını söyledi. Arslan, "Göç eden palamut gitmiş, kalan da Karadeniz'de kalmış. Bunun nedeni de deniz suyu sıcaklığının bu balığa uygun olması" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, eylülde başlayan palamut avının aralık ayına kadar sürdüğünü belirtti.

Bu balığın deniz suyu sıcaklığına göre göç ettiğine dikkati çeken Arslan, "Deniz suyu erken soğuduğunda palamut erken göç edebilir. Nitekim de küresel iklim değişti. Bu, denizlere de etki etti." dedi.

Arslan, kıyı balıkçılarının bu yıl mart ayında palamut avladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"35-40 yıldır denizde avcılık yapıyorum, ilk kez mart ayında palamut avladım. Özellikle Giresun'un bazı bölgelerinde palamut küçük balıkçılar tarafından avlanıyor. Tabii bu av çok az miktarlarda. Her bölgede her zaman avlanıyor gibi durum söz konusu değil. Göç eden palamut gitmiş, kalan da Karadeniz'de kalmış. Bunun nedeni de deniz suyu sıcaklığının bu balığa uygun olmasıdır."

  • Şu anda az miktarda avlanan palamudun gelecek av sezonuna bir etkisinin olmayacağını kaydeden Arslan, bu balıkların yumurta bırakmayacağını aktardı.

Arslan, vatandaşlardan tezgahlarda palamut konusunda dikkatli olmalarını isteyerek, "Palamudun başka bir çeşidi olan, balıkçılık literatüründe 'tombik' olarak adlandırılan bir tür, palamut gibi satılıyor. Vatandaşlarımız bunlara kanmasınlar, aldanmasınlar" diye konuştu.

Av sezonunun bitmesine çok az bir süre kaldığına işaret eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaten şu an bölgemizde tezgahlarda satılan 10 çeşit balık varsa bunların yarıdan fazlası Ege Bölgesi'nden gelen balıklar. Bu, Karadeniz için düşündürücü bir durum. Bu yıl hamsiyle ilgili bazı kararlar alındı ama geç kalındı. Karadeniz'in geleceği tehlikede. İnşallah yetkililer daha radikal kararlar alırlar."

Son palamutlar bunlar: Tanesi 50 liradan satılıyor
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Çanakkale Balık Hali, tezgahlarındaki balık çeşitliliği ile vatandaşlara birçok alternatif sunarken, bugünlerde en dikkat çeken balık ise palamut oluyor. Ağustos ayında başlayan ve artık akım zamanı bitmiş olan palamut balığının, balıkçılar tarafından halen avlanıyor olması hem balıkhane esnafını hem de vatandaşları şaşırtıyor.
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Şubat ayının son günlerinde tezgahlarda az da olsa yerini almayı sürdüren son palamutlar, tanesi 50 liradan satılıyor. Üstelik her biri bir kiloya yakın olan palamutlar, bir sonraki akım sezonu öncesi bu balığı son kez yemek isteyenler tarafından tercih ediliyor.
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Balık hali esnafı Engin Tunç, palamudun akım balığı olduğunu belirterek, İlkbaharda Karadeniz'e, sonbaharda Ege'ye, sıcak sulara hızlı göç eden bir hayvan.
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Ancak kar yağışlarından önce deniz suyu sıcaklığının 19 derece olması balık göçlerini etkiledi. Şubatın sonuna geldik. İstanbul’da hala çinekop ve sarıkanat tutuluyor. Daha önceki senelerde de bazen ılıman geçen kışlarda bunlar yaşandı. Su sıcaklığı düşmediği zaman balık göç etmiyor.
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Balığı göçe itecek faktörler oluşmuyor. Su sıcaklığı da mevcut şartlarda olunca hayvan göç etmiyor. Palamut, tezgahlarımızda az da olsa yer almaya devam ediyor. Her biri birer kilo ağırlığındaki palamudun tanesi 40- 50 lira arasında değişen fiyatla satılıyor dedi.
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Son palamutlar bunlar: Tanesi 50 liradan satılıyor
Çanakkale Balık Hali tezgahlarında, akım zamanı biten palamudun tanesi 50 liradan satılıyor. Balıkçılar, şubat ayının sonunda palamudun hala avlanabiliyor olmasını ise göçü etkileyen deniz suyu sıcaklığına bağladı.

Uzun süredir tezgahlarda görülmüyordu: Av sezonunun sonları doğru ortaya çıktı
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Uzun süredir tezgahlarda görülmüyordu: Av sezonunun sonları doğru ortaya çıktı

Kavanozu 350 lira olan lakerda yok satıyor
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Karadeniz'de bolluğu yaşanan palamut, tezgahları şenlendirdi. Palamut bol olunca Sinoplu balıkçılar, lakerda yapımına da başladı. Meraklıları tarafından özenle hazırlanan lakerdanın yapımı oldukça zahmetli.
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Lakerdanın iyi olması için palamudun irisi ya da torik olması şart. İlk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor. Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün buzlu suda bekletiliyor.
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Ardından lakerdanın en önemli kısmı tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor.
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Lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 300- 350 liradan satışa sunuluyor.
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Talep çok ama elimizde lakerda yok<br>​<br>​ Lakerda yapımı ile ilgili bilgi veren balıkçı İsmail Değer, “Lakerda, kış ayların vazgeçilmezidir. İri palamut ve torik balıklarından yapılıyor. İri balıklar kafaları kesildikten sonra belli bir dilim aralıklarıyla kesilerek suya yatırılır. Suda kanı çıksın diye 3 gün bekletilir. Daha sonra iplik dediğimiz tellerle balıkların kanları alınır. Birkaç gün daha suda kaldıktan sonra tuza yatırılır ve bu şekilde lakerdamız hazırlanır. Elimizde bayağı miktarda lakerda vardı. 250-300 tane palamut ve torikten lakerda yapmıştık, hepsi bitti. Şu anda 7-8 tane torikten yaptığımız lakerdamız kaldı ama onlar da bitmek üzere, yok satıyoruz. Şu anda talep çok ama elimizde o kadar çok lakerda yok. Bu da ister istemez fiyatları etkiliyor. Şu anda bir kavanoz lakerda 300-350 lira civarında satılıyor dedi.
Kavanozu 350 lira olan lakerda yok satıyor
Karadeniz'de bu sene palamut bolluğu olunca balıkçılar, lakerda yapıp, satmaya başladı. Tuzlanan palamuttan yapılan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 350 liradan satılırken, balıkçılar ise yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin yerini diğer çeşitler aldı: Ne oldu biz de anlamadık
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Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin yerini diğer çeşitler aldı: Ne oldu biz de anlamadık

Şimdi tam zamanı: Kilosu 250 TL yok satıyor
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Hamsi boylarının küçük olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3 hafta boyunca hamsi avlanması yasaklanmış ve tezgahlarda hamsi bulunamamıştı. Yasakların kalkmasının ardından yaklaşık 2 haftadır hamsi tezgahtaki yerini almış, fakat fiyatı yüksek gelmişti. Mart ayının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte Karadeniz’de hamsi soğuk yerlere doğru çekilmeye başladı.
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Balık avına çıkan tekneler hamsi ile dönemeyince tezgahlarda da hamsi fiyatları tavan yaptı. Hamsi sezonu kapanmaya başlarken, vatandaşlar iri balıklara yönelmeye başladı. Mart ayının en lezzetli balık türü ise kalkan oldu. Kilosu 250 TL’den alıcı bulurken, denizden çıkan Kalkanlar yok satıyor.
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Hamsi sezonu kapandı denebilir <br> <br> Balıkçı Tuncay Kılıç, hamsi sezonunun kapandığını, vatandaşların tercihinin iri balıktan yana olduğunu belirterek, Hamsi sezonu kapandı bitti denebilir. Tamamen çekildi. İnsanlar artık pek hamsi tercih etmiyor. Şimdiler de ise diğer balıklara döndük. Böyle devam ediyoruz...
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Vatandaşlar palamut, uskumru, çinekop, sarıkanat, çupra, levrek, somon ve diğer balıklara yöneldi. Çupranın tanesi 20 TL, somon 40 TL, Karadeniz somon 35-40 TL. Fiyatlar çok yüksek değil, normal” ifadelerini kullandı.
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Tezgahlarda hamsi 25 TL, çupra 20 TL, mezgit 45 TL, sarıkanat 75 TL, kalkan 250 TL, uskumru 25 TL, somon 40 TL, Karadeniz somon 35 TL ve Barbun’un kilosu 50 TL’den alıcı buluyor.
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Kilosu 250 TL’den alıcı bulan kalkan, yok satıyor
Şimdi tam zamanı: Kilosu 250 TL yok satıyor
Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte hamsi soğuk yerlere çekilmeye başlarken, sezonu ise artık kapandı. Hamsi sezonunun kapanmasıyla vatandaşlar iri balıklara yönelirken, mart ayının en lezzetli balık türü ise kilosu 250 TL'den satılan kalkan oldu.


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