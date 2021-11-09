Ekonomi Karaismailoğlu Türkiyeyi dünyaya değil, dünyayı Türkiyeye bağlamak için çalışıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karaismailoğlu: Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ulaşım ve iletişim alt yapısını inşa eden bakanlık olarak Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz. 2003 yılı öncesinde mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 402 kilometreye çıkardık" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Karaismailoğlu: Türkiyeyi dünyaya değil, dünyayı Türkiyeye bağlamak için çalışıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 'Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Karaismailoğlu, bölgedeki trafik akışını rahatlatacak projeyi tamamladıklarını, vatandaşların güvenle ve konforla ilçe merkezine giriş ve çıkış yapacağını söyledi.

Karaismailoğlu, Ankara'nın İzmir ve Ege Bölgesi ile bağlantısının Polatlı geçişinin de yer aldığı D-200 Devlet Yolu üzerinden sağlandığını hatırlatarak, "Özellikle son yıllarda hızla büyüyen Başkent Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, Ankara 2 ve 3'üncü Organize Sanayi Bölgeleri'nin faaliyetleri de bölge trafiğinin yoğunluğunu günden güne artırmaktadır. Güzergahın en yoğun olduğu kesimlerin yıllık ortalama günlük trafik değeri 50 bine yaklaşmaktadır ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle Ankara'nın batıya, Ege Bölgesi'nin ise İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'e bağlantısını sağlayan D-200 Doğu-Batı koridorunun kaliteli ve konforlu hizmet vermesi için iyileştirme çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar kapsamında; Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir Yolu Kavşağı'ndan Polatlı girişine kadar uzanan 52 kilometrelik kesimi ile 6,5 kilometrelik Polatlı Şehir Geçişini 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak, Polatlı çıkışı-Sivrihisar Kavşağı arası 57,5 kilometrelik kesimi ise 2 gidiş 2 geliş 4 şerit halinde toplam 116 kilometre olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak yeniledik. Çalışmalar kapsamında ayrıca; 52 kilometrelik ilk kesimde Alagöz Kavşağı'na ilave köprü yaptık. 6,5 kilometrelik Polatlı Şehir Geçişinde tek taraflı 5,3 kilometre kutu menfez şeklinde sel önleme drenaj kanalı ve 4 kilometre uzunluğunda 2x1 şeritli yan yol tesis ettik. 44 metre uzunluğunda Kartaltepe Köprülü Kavşağını tamamladık. Her biri 60 metre uzunluğundaki Sakarya, DDY-1 ve DDY-2 sağ köprülerini yıkıp yeniden yaptık. 57,5 kilometrelik ikinci kesimde de 24 kilometre tırmanma şeridi inşa ettik. Proje ile D-200 Doğu-Batı koridorunun kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağladık" dedi.

"BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZI 28 BİN 402 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Karaismailoğlu, vatana ve millete gece-gündüz, kar-kış demeden hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:


  • "2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük işlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' için ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için kararlılıkla özveriyle çalıştık. Bugüne kadar bizi hiçbir şey yavaşlatamadı. Bundan sonra da yavaşlatamayacaktır. Çünkü bizler milli bağımsızlığımızı korumak için, geleceğin dünyasına öncülük edecek 'Yeni Türkiye' için milli ekonomi hamlelerini ardı ardına hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden bakanlık olarak Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz. 2003 yılı öncesinde mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri de köprülerle aştık."


Yapılan konuşmaların ardından kavşağın açılışı gerçekleştirildi.

Elektrik faturası930 milyon lira azalacak

Elektrik faturası
930 milyon lira azalacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldırılacağını açıklamıştı.
Fenomen olmak istemiş

Fenomen olmak istemiş

Ordu'da şaşkına çeviren olayın nedeni ortaya çıktı.
EPDK hizmet binası açılıyor

EPDK hizmet binası açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuşuyor.

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'deki keşiflerle ilgili açıklama.
Sürpriz görüşme

Sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan yarın Karamollaoğlu ile bir araya gelecek

Enflasyonun<br>üzerinde zam olmalı

Enflasyonun
üzerinde zam olmalı

​MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret önerisi.

Bakan Bilgin'den EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması.

​Altısı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.

Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da
Hayat

Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Masailer, medeniyetlerin beşiği, Avrupa ve Asya’yı birleştiren İstanbul’dan tüm dünyaya su sorunuyla ilgili mesaj verdi.
Tarımsal destekler iki kat artışla 26 milyar liraya yaklaştı
Ekonomi

Tarımsal destekler iki kat artışla 26 milyar liraya yaklaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2017'de 12,9 milyar lira olan tarımsal desteklerin miktarını 2 kat artırarak 2022 yılı için 25,8 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.
Anaokulu videosu büyük tepki topladı! Youtuber Orkun Işıtmak'ın açıklaması tartışmaları alevlendirdi: Özür bile dilemedi
Teknoloji

Anaokulu videosu büyük tepki topladı! Youtuber Orkun Işıtmak'ın açıklaması tartışmaları alevlendirdi: Özür bile dilemedi

Youtuber Orkun Işıtmak'ın yayınladığı "Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni oldum" isimli son videosuna tepki üzerine tepki yağıyor. Kreşteki 3 yaşındaki çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi üzerine Işıtmak'a hem sosyal medyadan hem de uzmanlardan eleştiri geldi. Videonun çekildiği anaokulu da tepkilerin ardından açıklama yayınladı. Videonun kaldırılması için hukuki sürecin başlatıldığını belirten anaokulu yetkilileri, "Çocuklarımız üzerinden prim yapılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Tepkiler sonrası sessizliğini bozan Orkun Işıtmak'ın özür dilemek yerine 'soruşturma açacağım' diyerek eleştirenleri tehdit etmesi ise tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı. İşte Orkun Işıtmak'ın tartışmalara neden olan anaokulu videosu hakkındaki tüm detaylar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.