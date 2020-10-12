Karali'den Yaşlılarımıza Organik Destek

Karali Çay başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle yardımlarına devam ediyor. Çeşitli kurumlara çay yardımında bulunan marka, Darülaceze’ye yüklü miktarda çay bağışında bulundu. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’nin desteklerinden dolayı teşekkür plaketi sunduğu bağış kampanyası kapsamında Karali Çay Grup Sözcüsü Ahmet Karali, şu ifadelerde bulundu: ‘’Karali Çay olarak topluma duyarlı ve saygılı bir kurum olma amacıyla çalışıyoruz. Toplumun sorunlarına duyarsız kalmamayı seçiyor, elimizden geldiğince çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugün de bu amaç çerçevesinde buradayız. Pandemi nedeniyle uzun süre yalnız kalan büyüklerimizi ziyaret etmek, onlarla zaman geçirmek, hatırlarını sormak amacıyla geldik.’’ dedi.

Başlattıkları sosyal sorumluluk projesinin detaylarını paylaşan Karali, sözlerine şöyle devam etti: ‘’2020 yılı herkes için zor bir yıl oldu. Bizde Karali Çay olarak bu zor geçen günlere kısa bir ara vermek amacıyla çeşitli kurumlara çay ikramında bulunmaya başladık. Daha sonrasında bağışlarımızı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürerek kapsamımızı genişlettik. Karali Çay’larını paylaştığımız bu projeyle herkese ‘yanınızdayız’ mesajı veriyoruz.’’ dedi.

Yardımlar sonrası Karali Çay’a teşekkürlerini sunan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise: ‘’Karali Çay uzun yıllardır tanıdığımız ve sevdiğimiz bir marka. Ahmet Bey’e ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederiz. Desteklerinden dolayı Karali Çay’a teşekkür plaketi vermekten mutluluk duyarız.’’ dedi.