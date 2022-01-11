Ekonomi Karamanda yüksek hızlı tren yoğunluğu İki günde 5 bin 300 yolcu Konyaya gidip geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karaman'da yüksek hızlı tren yoğunluğu: İki günde 5 bin 300 yolcu Konya'ya gidip geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Ocak tarihinde açılışı yapılan yüksek hızlı trenle 2 günde 5 bin 300 yolcu Karaman’dan Konya’ya gidip geldi.

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Haber Merkezi İHA
Karamanda yüksek hızlı tren yoğunluğu: İki günde 5 bin 300 yolcu Konyaya gidip geldi
Yüksek Hızlı Trene ilk 2 günde Karaman’dan Konya’ya 5 bin 300 yolcu gidip geldi. ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan yüksek hızlı trene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk 1 hafta Karaman-Konya arasının ücretsiz olacağını söylemesinin ardından vatandaşlar hızlı trenden bilet alabilmek için adeta birbirleriyle yarışarak biletleri kısa sürede tüketti.

İHA

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Karaman’dan Ankara 2, İstanbul’a ise bir seferin bulunduğu tren, Konya’ya tam dolu olarak gidiyor. Yüksek Hızlı Trene ilk 2 günde Karaman’dan Konya’ya 5 bin 300 yolcu gidip geldi.


İHA

Hızlı Trenle İstanbul’dan direk olarak Karaman’a, gelen yolcular ise yolculuğun çok konforlu geçtiğini söyleyerek bu hizmeti getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

İHA

Yolcu yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, hızlı trenle seyahat edecek yolcuların kontrol noktasından geçtikleri için tren garına yarım saat öncesinden gelmelerini istedi.

İHA

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