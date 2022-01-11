Karaman'da yüksek hızlı tren yoğunluğu: İki günde 5 bin 300 yolcu Konya'ya gidip geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan yüksek hızlı trene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk 1 hafta Karaman-Konya arasının ücretsiz olacağını söylemesinin ardından vatandaşlar hızlı trenden bilet alabilmek için adeta birbirleriyle yarışarak biletleri kısa sürede tüketti.

İHA

GÜNDEM Yeni bir dönemin başlangıcı olacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nı açtı

Karaman’dan Ankara 2, İstanbul’a ise bir seferin bulunduğu tren, Konya’ya tam dolu olarak gidiyor. Yüksek Hızlı Trene ilk 2 günde Karaman’dan Konya’ya 5 bin 300 yolcu gidip geldi.

İHA

Hızlı Trenle İstanbul’dan direk olarak Karaman’a, gelen yolcular ise yolculuğun çok konforlu geçtiğini söyleyerek bu hizmeti getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

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İHA

Yolcu yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, hızlı trenle seyahat edecek yolcuların kontrol noktasından geçtikleri için tren garına yarım saat öncesinden gelmelerini istedi.