Ekonomi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımın 8 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin https://kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda yapacaklardır.

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