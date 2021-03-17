Karantinada satamadı kurutup kapı çelengi yaptı: Şimdi yetiştiremiyor 100 bin sipariş aldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde ziraat mühendisi Emine Aladağ, yüzde 90’ı kadın çalışandan oluşan işletmesinde Avrupa’ya kapı çelengi üretiyor. 12 ay boyunca kapı çelengi ürettiklerini kaydeden Aladağ, “15 yıldır bu sektörde iş yapıyorum. Ziraat mühendisiyim. Kadınlarla birlikte çalışıyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 90’ı kadın. Arazide bulduğumuz orman atıkları ve kuruttuğumuz çiçeklerle birlikte Avrupa’ya baharı hatırlatan kapı çelenkleri ve Paskalya çiçekleri yapıyoruz” dedi.

Kapı çelenklerinin yüzde 90’ının Avrupa ülkelerine gittiğini ifade eden Aladağ, “Bu işimizin esas amacı ihracat. Ülke içerisine de isteyen müşterilerimiz olursa gönderiyoruz. Hedef pazarımız Hollanda. Hollanda’dan diğer ülkelere dağıtımı yapılıyor. Kapı çelengi üretimini 2 yıldır yapıyorum. Normalde kapı çelengi yılbaşı için düşünülen bir ürün. Genellikle o zaman kullanılıyor. Ben bunu dönemsel olarak, Avrupa’nın ihtiyacına göre renklendirerek ve model değiştirerek 12 ay boyunca çelenk yapmaya çalışıyorum” dedi.

Çelenk satış fiyatlarının yurt dışına 3 euro ile 4,5 euro arasında değiştiğini dile getiren Aladağ, bünyesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 20 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Aladağ, “Mahalle e işletmeye gelemeyen, evlerinde çalışan, demet başı, çelenk başı iş yapan kadınlarımız var. Onlarla beraber 40 kişi oluyor çalışan sayısı. Çocukları olan kadınlarımız var. Malzemelerimizi biz onların evlerine götürüyoruz, akşam yapılmış şekilde teslim alıyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

FOTOĞRAF 10 Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Nizam Kara, istiridye mantarı üretmek için çalışma başlattı. İlk etapta 1 torba ve 1 kütük ile başlayan Kara, verimin çok olduğunu görünce bu sayıyı arttırmaya karar verdi. Kara 100 torba ve 50 kütük ile üretim yapıp müşterilerine sunmaya başladı. 2. hasadını alan Kara, Bölgemizde ilk yetiştiriciyim. Beldede şu anda benden başkası üretmiyor. Ürüne talep çok fazla. İnternetten istiridye mantarına denk geldim ve bu mantarın tohumlanıp üretilebileceğini gördüm. Ben de ilk etapta hobi olarak ürettim, verim fazla olunca da Uludere Kaymakamımız Ahmet Solmaz'ın destekleriyle yavaş yavaş arttırdım. Şu an 100 torba 50 kütükte üretim yapıyorum, her torbadan ortalama olarak 6 ile 10 kilogram arası mantar alıyorum. Kaymakamımız çiftçilere, üreticilere çok destek oluyor. Mantar bölgemizde sadece baharda ve yüksek yerlerde yetiştiği için istiridye mantarına talep çok fazla. Bölgemizde çok sevildiği için de talep çok. Müşterileri sıraya alıyorum, bazılarına kalmadığı içinde kilo sınırını getirdim. Elde ettiğim ürünü sipariş verenlere bölüyorum ve herkese eşit miktarda gönderiyorum. Kilogramını 20 liraya satıyorum. Sabır istiyor, bu işi yapmak isteyenlere yardımcı olurum dedi. Siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde istiridye mantarı üreten yaşayan Nizam Kara, siparişlere yetişememesi nedeni ile müşterilere sınır getirdi. Kara, her müşterinin istediği kilo yerine toplam üretimi, sıraya aldığı müşteriye bölerek, vatandaşlara eşit miktarda mantar gönderiyor.

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100 bin adet sipariş aldı

Kapı çelengi işinde çok yeni olduklarını söyleyen Aladağ, 2020 yılı Eylül ve Kasım ayları aralığında 70 bin kapı çelengi ihraç ettiğini, bu yıl hedeflerinin 250 bin kapı çelengi olduğunu dile getirdi. 100 bin adet sipariş aldığını ve sözleşmesini imzaladıklarını söyleyen Aladağ, kalan 150 bin eksiklerini de kısa zamanda siparişini tamamlayacaklarını ifade etti.

Kapı çelenginin hedef pazarının Hristiyan Bayramı olan Christmas olduğunu hatırlatan Aladağ, “Christmas’da yüksek rakamlarda talep edilen çelenkleri yapıyoruz. Sevgililer Günü’nde kırmızı-beyaz modeller yaptım. Anneler Günü için pembe- beyaz modeller düşünüyorum. Kadınlar Günü’nde sarı-beyaz tonlarda yaptım. Paskalya Bayramı için yumurta modelleri düşünüyorum. Amacım 12 ay boyunca kapı çelengini yapmak” dedi.

Aladağ, ayrıca geçen sene pandemi döneminde arazilerini bırakmak zorunda kaldıklarını ve çiçekleri telef olmasın diye demet demet kuruttuklarını, bunu yaparken Avrupa sitelerini takip ettiğini dile getirerek, “Çin pazarı da kapalı olduğu için normalde yapay çiçekler geliyordu. Çin’de sıkıntı oldu ve yapay çiçek piyasaya giremedi. Mecburen kuru çiçeğe dönüldü. Bir denedim, iki denedim derken böyle bir sektör oluştu. Normalde ilk defa denediğim bir şey bu. Bu iş kolu kuru çiçeklerin değerlendirilmesi ile başladı” diye konuştu.

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Antalya’da 70 dekar arazi aldıklarını ve onun üzerinde tamamen kuru çiçek ürettiklerini kaydeden Emine Aladağ, “Kış döneminde 12 ay boyunca kapı çelengi üretmeye başladık. Bu kuru çiçeğin tohumlarını Hollanda’dan tedarik ediyoruz. Tohumları getirip fideliğimizde yetiştiriyoruz, sıfırdan başlayarak sonuca kadar her şeyi kendimiz yapabildiğimiz için biz iddialı konuşuyoruz. Tohum üretmede ve malzeme tedarik etmede kimseye ihtiyaç duymuyoruz. Rekabete girmiyoruz, bunun sebebi de mesleğimizin bu iş olması” diye sözlerine ekledi.