Karayolları Genel Müdürlüğünden şirket ön seçim ilanı

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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi için ön seçim gerçekleştirilecek.
Söz konusu işin görevlendirilmesine ilgi duyan şirketlerin, Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığından 27 Mart 2023 tarihinden itibaren 15.000,00 TL karşılığında temin edecekleri ön seçim şartnamesinin ekindeki formları doldurarak; 12 Nisan 2023 günü saat 17.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.