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Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğünden şirket ön seçim ilanı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İzmir-Aydın Otoyolu Km: 90+750’deki Selatin Kuzey, Km: 94+300’deki Selatin Güney ve Km:104+400’deki Germencik Güney Tarafı D Tipi Otoyol Hizmet Tesislerinin Projelendirilmesi, Yapımı, Bakımı, İşletilmesi, İşletme Süresince İdare’ye Yıllık Kira Ödenmesi ile Görev Süresi Sonunda İdare’ye Bedelsiz ve Kullanılabilir Durumda Devredilmesi İşi için görevlendirme yapılacak.

09:37 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi için ön seçim gerçekleştirilecek.


Söz konusu işin görevlendirilmesine ilgi duyan şirketlerin, Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığından 27 Mart 2023 tarihinden itibaren 15.000,00 TL karşılığında temin edecekleri ön seçim şartnamesinin ekindeki formları doldurarak; 12 Nisan 2023 günü saat 17.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.


#Basın İlan Kurumu
#Karayolları Genel Müdürlüğü
#İlan
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