Ekonomi Karayolları Genel Müdürlüğünün yeni araçları hizmete alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karayolları Genel Müdürlüğünün yeni araçları hizmete alındı

Karayolları Genel Müdürlüğünün yeni araçları hizmete alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu yıl 148 milyon lira bedelle 258 makine ve 133 ekipman olmak üzere toplam 391 aracı kara yollarına kazandırdıklarını belirterek, "Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 66'sı yerli imalattır. Bunların da bedeli 98 milyon liradır" dedi.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) bu yıl karla mücadele ve yol bakım makinalarının hizmete alınması nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Türkiye'nin ulaştırma alanında "tekerlek dönsün, araç yürüsün" anlayışıyla süregelen yol yapım işinin geride kaldığını ifade eden Turhan, artık uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar yapıldığını söyledi.

  • Aynı durumun yol bakım çalışmaları için de geçerli olduğunu dile getiren Turhan, "Son 17 yılda kara yollarına 469 milyar liralık yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 4 katın üzerinde artırarak, 27 bin 123 kilometreye çıkardık. Bütün şehirlerimizi bölünmüş yolla birbirine bağladık. BSK'lı yol uzunluğunu 8 bin 650 kilometreden 27 bin 761 kilometreye çıkardık. Dağları vadileri, boğazları, denizleri köprülerle, tünellerle aştık." diye konuştu.

'Simgelerin köprüsü' yükseliyor: 18 Mart 2022'de tamamlanacak
EKONOMİ
'Simgelerin köprüsü' yükseliyor: 18 Mart 2022'de tamamlanacak

Turhan, artan trafik güvenliği ve seyahat konforu sayesinde ölümlü kazaların azaldığına dikkati çekerek, tarım, ticaret, turizm ve sanayinin gelişmesinin gereği olan ulaşım alt yapısında elde edilen kazanımlarla bölgeler arası kalkınma hamlelerinde büyük ilerleme sağlandığını bildirdi.

Taşıt işletme giderlerinden de önemli ölçüde tasarruf edildiğini kaydeden Bakan Turhan, sadece bölünmüş yollar sayesinde, iş gücü ve akaryakıt tasarrufu olarak ülke ekonomisine her yıl 18 milyar liranın üzerinde fayda sağladıklarını belirtti.

"Yeni alınan makine ve ekipmanların yüzde 66'sı yerli"

Yolları açmak kadar, onların kullanılabilir kalmasının da önemli olduğuna işaret eden Turhan, "Ülkemizin coğrafya ve iklim koşulları malum. Her gün ülkemizin dört bir yanında milyonlarca araç hareket halinde. Bir yandan kara yolları alt yapımızı geliştirirken, diğer yandan 365 gün kar demeden, kış demeden araçların güvenle yol almasını sağlıyoruz." dedi.

Turhan, kar yüzünden aylarca kapalı kalan köy yollarını, günlerce yol kenarında bekletilen otobüs, kamyon kuyruklarını tarihe gömdüklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda hem yollarımızı açacak hem de yollarımızın kar, kış, fırtına demeden açık kalmasını sağlayacak makineleri, Karayolları Genel Müdürlüğümüz bünyesine katıyoruz. Karla mücadele ve yol bakımı için Genel Müdürlüğümüzün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları katıyoruz. 2019'da 148 milyon lira bedelle 258'i makine ve 133'ü de ekipman olmak üzere toplam 391 makine ve ekipmanı daha kara yollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde 97 kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 kaya kamyonu, 18 üst yapılı kamyon, 9 yükleyici, 3 ekskavatör, 9 çekici kamyon gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan makine ve ekipmanların yüzde 66'sının yerli imalat olması çok önemli. Bunların da bedeli 98 milyon liradır. Son alımlarla Genel Müdürlüğümüz, 5 bini hareketli makine olmak üzere toplam 12 bin 822 makine ve ekipmanla hizmet verir hale geldi."

THY'den etkileyici reklam filmi: Zirve
OYNAT 02:03
THY'den etkileyici reklam filmi: Zirve
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük havalimanı ve aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştireceği 'Büyük Taşınma' öncesinde azimle gelen bir zaferi konu eden yeni reklam filmini yayınladı. Filmde, Türkiye'nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan'ın zirveye tırmanış hikayesi anlatıldı.


"Araçlar ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilecek"

  • Alınan makine ve ekipmanların, özellikle kış aylarının yoğun yaşandığı şehirler için önemini vurgulayan Turhan, söz konusu araçlar sayesinde kış koşullarının ağır olduğu şehir ve bölgeler başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yolların açık tutulacağını söyledi.

Turhan, ihtiyaç duyulan bölgelere takviye olarak gönderilecek yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulunurken, zorlu kış koşullarında görev yapacak personele de kolaylıklar diledi.

Konuşmasının ardından Turhan, makine ve ekipmanları inceledi.

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Tutuklama istemiyle
mahkemeye sevk edildi

Ceren'in katil zanlısı, suçunu itiraf etmişti.
39 yıldır böylesi görülmedi

39 yıldır böylesi görülmedi

​Türkiye sonbaharda son 39 yılın en düşük yağışını aldı.
Sigara tiryakilerine kötü haber

Sigara tiryakilerine kötü haber

​Açılır kapanır alanlar da artık kapalı alan sayılacak.
Türkiye'nin en büyüğü olacak

Türkiye'nin en büyüğü olacak

Sadece gövdesine 2.2 milyon metreküp beton döküldü.
Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Fuat Oktay, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Yatırım ve<br> istihdam müjdesi

Yatırım ve
istihdam müjdesi

​10,4 milyarlık yatırım ile 23 bin kişi istihdam edilecek.

İlk müdahaleyi annesi yaptı

İlk müdahaleyi annesi yaptı

​"Çığlıkları geldi. Annesi koştu önce, kendisi hemşireydi..."
'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

​Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşudan akılamaz hareket.
5,8'lik deprem<br>sonrası 6 kat arttı

5,8'lik deprem
sonrası 6 kat arttı

Aylık bazda son 3 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Tarihin<br>en büyük grevi

Tarihin
en büyük grevi

Macron, bütün ziyaretlerini iptal etti.
10 bin TL'lik<br>maaş davası!

10 bin TL'lik
maaş davası!

Aylık kazancı düşünce soluğu mahkemede aldı.
Sigarada<br>yeni dönem başladı

Sigarada
yeni dönem başladı

​Aykırı davrananlara 20 bin TL ceza uygulanacak.
Kovan başına 10 lira

Kovan başına 10 lira

Tarım ve Orman Bakanlığından organik arıcılık yapanlara destek.
Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler.
Meteoroloji'den<br> kırmızı alarm

Meteoroloji'den
kırmızı alarm

​Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek.
ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

Saldırıda 2 savunma bakanlığı çalışanı öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.