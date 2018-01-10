EkonomiKarekodlu Çek Sistemini 2018 yılı içinde nihayetlendireceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Karekodlu Çek Sistemi'ni 2018 yılı içinde nihayetlendireceğiz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci "Bonoyla ve senetle ilgili karekodlu çek sistemine benzer bir yapıyı oluşturma adına bakanlığımız ve Bankalar Birliği bir çalışma yürütüyor. 2018 yılı içinde bu çalışmayı nihayetlendirerek sizlerle paylaşacağız" dedi.

Haber MerkeziAA
Karekodlu sisteminin yeni yılla birlikte tamamlanması hedefleniyor.
Karekodlu sisteminin yeni yılla birlikte tamamlanması hedefleniyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla Karekodlu Çek Sistemi'ne yeni özellikler hakkında bilgi vererek, sisteme ilişkin güncel verileri paylaştı.

Toplantının açılışında basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Tüfenkci, basın mensuplarının bu özel gününe ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazeteci sağduyu sahibi kişi demektir. Gazetecilik sorumluluğu çok yüksek bir iştir. Gazeteci ekmek parasını kazanmanın derdiyle mesleğini icra ederken, milletin sesi, gözü, kulağı olur, bu nedenle gazetecilik kutsal mesleklerden biridir. Tabii ki her gazetecinin, her basın mensubunun kendi siyasi görüşlerinin ve kendi bakış açısının olması kaçınılmazdır.

"2019'un başı itibarıyla Perakende Bilgi Sistemini'ni hayata geçireceğiz"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, bugüne kadar tacirlerin, esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik çok önemli adımlar attıklarını belirten Tüfenkci, bunu yaparken de her zaman güvenli ticarete vurgu yaparak, ticari hayatın kolaylaştırılması ve piyasada güven ortamının tesisi konusunda bir çok tedbir almaya çalıştıklarını söyledi.

  • Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Tüfenkci, Mart 2017'de yeniledikleri MERSİS'i daha kolay ve güvenilir hale getirdiklerini bildirdi.

Tüfenkci, "2018 ve 2019'da serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları gibi diğer gerçek ve tüzel kişileri kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimleri MERSİS'e dahil edeceğiz. Böylece kamu kurumları da dahil olmak üzere, tacirler dışındaki tüm ekonomik birimler ve tüzel kişilerle ilgili ihtiyaç olan bilgiler tek noktadan sunulacak. Böylece iş süreçlerini hızlandırarak, boşuna zaman kaybını önlemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, 2019 yılının başı itibarıyla Perakende Bilgi Sistemini'ni de (PERBİS) hayata geçireceklerini aktaran Tüfenkci, kalite odaklı yenilikçi uygulamalarla Türkiye'yi dünyanın önemli ticari merkezlerinen biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden bugüne kadar 14 bin e-ticaret işletmesinin kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirdiğini aktardı.

"Karekodlu çekte iyi performans yakaladık"

Bakan Tüfenkci, karekodlu çekte iyi bir performans yakaladıklarının altını çizerek, 2017 yılı ocak ayında bankalara ibraz edilen çekler içinde karekodlu çek oranının yüzde 3,7 iken, 2017 sonlarına doğru yüzde 64,5'lere yükseldiğini bildirdi.

Karekodlu çek öncesi ve sonrasına ilişkin rakamlardan bahseden Tüfenkci, şu verileri paylaştı:

"2016 yılında bankalara ibraz edilen ve toplam tutarı yaklaşık 708 milyar lira olan, 21 milyon 191 bin 209 adet çekin 27 milyar lira tutarındaki 778 bin 370 adedi karşılıksız çıkmıştır. 2017 yılında ise, bankalara ibraz edilen ve toplam tutarı yaklaşık 784 milyar lira olan 19 milyon 897 bin 605 adet çekin, 17 milyar lira tutarı karşılıksız çıkmıştır.

  • 2017'de ibrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranı hem adet olarak hem de tutar olarak yüzde 2,2 olmuştur.

Karekodlu çek sistemi sayesinde karşılıksız çek oranının bir önceki yıla oranla adet olarak yüzde 44, tutar olarak yüzde 38 azaldığını görüyoruz. Bugün itibarıyla 100 bine yakın çekin sorgulandığını görüyoruz ama bu yeterli değil."

"Bono ve senete de itibar kazandırmak istiyoruz"

Karekodlu çek sistemini geliştirdiklerine dikkati çeken Tüfenkci, son açıklanan Karekodlu Çek Kayıt Sistemi uygulamasıyla bugüne kadar yapılan çalışmaların üstüne çıkıldığını söyledi.

  • Tüfenkci, çek alacaklısının riskinin en aza indirilmesi adına Karekodlu Çek Kayıt Sistemi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatarak "Artık lehtar tarafından çek sisteme kaydedildiği takdirde, imza yetkilisini değiştiren firmalar çekin vadesi geldiğinde 'İmza sahibi yetkili değil.' itirazında bulunamayacak.

Esnaflarımızın, tacirlerimizin, odalarımızın, sanayicimizin bizden bir talebi daha var. 'Çeke bir itibar getirdiniz ama senetler, bono hala açık kaldı, bu alanda da ticaretin güvenli hale getirilmesini istiyoruz.' dediler. Bizler de arkadaşlarımız talimat verdik. İnşallah bonoyla ve senetle ilgili karekodlu çek sistemine benzer bir yapıyı oluşturma adına bakanlığımız ve Bankalar Birliği çalışma yürütüyor. 2018 yılı içinde bu çalışmayı nihayetlendirerek, sizlerle paylaşacağız. Bono ve senete de bir itibar kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili düzenlemeleri de en kısa sürede paylaşmış olacağız."

Karekodlu çek sayısı 5,5 milyonu geçti
EKONOMİ
Karekodlu çek sayısı 5,5 milyonu geçti

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