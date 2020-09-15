Kargo şirketi esnafla el sıkıştı: Kargo bekleme dönemine son

E-ticaret sitesinden alışveriş yapan tüketicinin siparişini esnaftan alma dönemi başlıyor. Kargo şirketi Yurtiçi Kargo’nun hayata geçirdiği proje kapsamında 600’den fazla esnafla anlaşma sağlandı. Projeyle tüketicinin konforunun artırılması ve esnafa ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Yurtiçi Kargo tarafından hayata geçirilen YK Plus Teslim Noktası projesi için temmuz ayında başvurular toplanmaya başlanmıştı. Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, 600’den fazla esnaf ile anlaşma sağlandığını ve tamamlandığında birkaç bin teslimat noktasının oluşturulacağını açıkladı.

Müşteri konforunu ön planda tuttuklarını belirten Canatan, “Projeyi müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve pandemiden etkilenen esnafımıza bir nefes olmak amacı ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

DHA Proje sayesinde esnafın geliri artacak, tüketici alışveriş sorununa çözüm bulacak.

YK PLUS KARGO TESLİM NOKTASI NEDİR?

Canatan, “Anlaşma yaparak bizden kargo teslim noktası yetkisini almış esnaflarımızın adına, ‘YK Plus Kargo Teslim Noktası’ diyoruz. Proje kapsamında evlerinde kargo beklemek istemeyen e-ticaret müşterileri, rahatlıkla bu noktalardan birini seçerek kargosunu güvenle teslim alabilecek. Evine en yakın esnaf noktasını seçen alıcı, kargosu teslim noktasına geldiğinde bir SMS ile bilgilendirilecek ve 3 gün içerisinde kargosuna ilgili noktadan ulaşacak” diye konuştu.

DHA Proje sayesinde esnafın geliri artacak, tüketicinin alışveriş sorunu çözüm bulacak.

“ALICI EK BİR BEDEL ÖDEMİYOR”

Alıcı teslimat noktasına ya da alışveriş yaptığı siteye bu aldığı hizmet için ek bir bedel ödemeyeceğini aktaran Canatan, “Bu projedeki asıl amacımız alıcı müşteriye satışını yapacağımız bir ürün sunmak değil. Operasyon kabiliyetimizi artırarak müşteri memnuniyetini yükseltmek. Ödemeyi biz yapacağız. Esnaflara teslim ettikleri kargo başına bölgeye göre belirlenen bir ödeme yapacak. Ayrıca esnaflarımızın iş yerlerine eskisine oranla daha çok insan gelip gitmeye başlayacak. Bu da onların dolaylı kazançlarından biri olabilir” ifadelerini kullandı.

Şu anda 600’den fazla noktada olduklarını söyleyen Canatan, “Her geçen gün sayımızı artırıyoruz. Ykplus.info sitesi üzerinden başvuru toplamaya devam ediyoruz. İlgilenen esnaflarımız başvurularını şu anda da yapabilir. Proje tamamlandığında sahada birkaç bin teslimat noktamız olacak. Projemizin özellikle pandemiden etkilenen esnaflarımıza maddi açıdan biraz da olsa nefes aldırmasını temenni ediyoruz” dedi.

ESNAFIN GÜVENİLİRLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Belli başlı kriterlerinin olduğunu vurgulayan Mustafa Canatan, “Öncelikle mahallesinde tanınan ve güvenilir bir esnaf mı bunu araştırıyoruz. Bizim için en önemli şartların başında güvenilirlik ve saygınlık geliyor. Daha sonra fiziki koşulları bu işi yapmaya elverişli mi? Kargoları bekletebileceği bir deposu, hizmet vermek için yeterli alanı var mı? Güvelik kamerası var mı? Bölge güvenli mi? gibi bazı teknik şartlarımız var. Önemli konulardan biri de o bölgede ciddi bir kargo yoğunluğu olup olmadığı. YK Plus projesi müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra operasyon kabiliyetimizi çok ciddi oranda artıracak bir proje. Bu sebeple noktaları seçerken ince hesaplar yaparak ilerliyoruz. Bizim operasyon kabiliyetimiz ne kadar artarsa müşteri memnuniyetimiz de o kadar yüksek olacaktır. Bunun bilinci içinde hareket ediyoruz” diye konuştu.

Taşıyıcı başvurularının da toplandığını belirten Canatan, “Aracı olan ve kendi işinin patronu olmak isteyen gençleri aramızda görmekten memnun olacağız. Hem taşıyıcı hem de teslim noktası için başvuru alıyoruz” ifadelerini kullandı

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