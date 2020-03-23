Ekonomi Kargodan gelen paketlerde salgın uyarısı Birkaç saat dışarıda bırakın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kargodan gelen paketlerde salgın uyarısı: Birkaç saat dışarıda bırakın

Türkiye'de koronavirüs salgınının etkisiyle online sipariş sayısında büyük artış yaşanıyor. Dışarı çıkmamak için ihtiyaçlarını internetten sipariş insanların endişe duyduğu konulardan biri de, "Kargo paketlerinden salgın bulaşır mı?" sorusu oldu. Uzmanlar, gelen paketlerin birkaç saat dışarıda bırakıldıktan sonra içeriye alınması yönünde tavsiyede bulunuyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV.
ARŞİV.

Çin'de ortaya çıkarak Avrupa merkezli bir salgına dönüşen koronavirüsle ilgili şüphesiz alınan en önemli tedbir evde kalmak ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamak oldu.

Türkiye genelinde bu tavsiyeye uyulurken, insanlar temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için online siparişleri kullanmaya yöneldi.

Birçok insanın endişe duyduğu konulardan biri ise "Kargo paketlerinden salgın bulaşır mı?" sorusu oldu.

Uzmanlar, bu durumun yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor. Söz konusu senaryonun yaşanabilmesi için sıcaklık ve nem oranının yüksek olmasına ve kişinin salgının bulaşması için kasten elini ağzına götürmesi gerektiğini söylüyor.

"BİR SÜRE KAPI ARKASINDA BEKLETİN"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Nesnelerin üzerindeki bu tür virüsler en ideal şartlarda bile 1 saat sonra yarı yarıya düşünüyor. Yaklaşık 2.5 saat sonra bulaşabilecek virüs miktarı kalmıyor. Evden aldığımız şeyleri kapının arkasına bekletirsek, sorun yaşamayız" ifadelerini kullandı.

"DIŞ ORTAMDA YAŞAMASI ÇOK ZOR"

Prof. Dr. Mesut Yılmaz ise şu ifadelere yer verdi:

  • "Koronavirüs zarflı virüslerden bir tanesi yani dış ortama son derece dayanıksız, kolay ve hızla ölen bir virüs. Paketlerden bulaşması söz konusu değildir"

"NESNELERDEN BULAŞABİLİR"

Okan Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, "2009 yılındaki domuz gribi örneğinde bunları yaşadık. Bu tür virüsler nesneler üzerinde kısa sürede olsa yaşayabilir. Salgın insandan insanla temas ettiği her yerde bulaştırma riskine sahip ama bu düşük ihtimaldir." dedi.

EN ÖNEMLİ TEDBİR 'ELLERİ YIKAMAK'

Diğer salgınlarda olduğu gibi virüsten kaçınmada en önemli rolün el yıkama olduğunu belirten Özgüneş, "Salgına karşı mutlaka ellerin sık sık yıkanması gerekiyor" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı:

  • * El hijyeni hastalıklardan korunmada oldukça önemlidir. Bu nedenle; ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkayın. Eller yıkanamıyorsa alkol bazlı dezenfektan tercih edin.
  • * Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu dirseğinizle veya bir kağıt mendille kapatın, ardından mendili kapalı bir çöpe atın ve ellerinizi yıkayın.
  • * Soğuk algınlığı, ateş veya öksürük gibi grip semptomları olan kişilerle yakın temastan kaçının.
  • * Ateş, öksürük, solunum güçlüğü gibi belirtiler gösterirseniz en yakın sağlık kurumuna veya doktorunuza hemen ulaşın.

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