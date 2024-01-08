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Ekonomi

Kasımda altın rekor: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor

Türkiye’nin altın rezervleri, 2023’ün son üç ayında artışını sürdürerek 523,75 tona yükseldi. Türkiye, geçtiğimiz kasım ayında 25 tonluk altın alımıyla da rezervini en fazla artıran ülke oldu. Altın talebinin yoğunlaştığı uluslararası enflasyonist ortamda, Türkiye’nin bu performansı küresel finansal kurumların da dikkatinden kaçmadı.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:59 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin altın rezervlerindeki artış 2023’te de devam etti. Türkiye, geçtiğimiz kasım ayında 25 ton altın alarak küresel piyasalarda ilk sırada yer aldı. Ülkelerin altın alma yarışında olduğu bir ortamda, Türkiye’nin performansı dikkat çekti. Söz konusu artışı değerlendiren Dünya Altın Konseyi'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Baş Analisti Krishan Gopaul, dünya genelinde merkez bankalarının altın talebinin hız kazandığını ve bu dönemde brüt alımların 60 tonu aştığını kaydederek ülkeler arası sıkı rekabete işaret etti. Analizde, brüt satışların ise 15 ton seviyesinde kaldığı belirtildi.

ÜLKELER ARASI YOĞUN REKABET

Pandemiden sonra yüksek enflasyona karşı korunmak adına bireysel talebin yüksek olduğu altın, mevduat faizlerinin yükselmesi ile daha az talep görmeye başladı. Bireysel talepte yavaşlama, TCMB rezervlerine pozitif yansıdı. Yüksek seyir izleyen enflasyon paralel olarak altın fiyatlarında artışa neden oldu. Ancak, yükselen faiz iç talepteki iştahın durulmasına ve Merkez Bankası’nın altın rezervlerini artırmasına olanak sağladı.

BİREYSEL ALTIN ALIMINDA KÜRESEL SOĞUMA

Krishan Gopaul’un analizine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayında 19 ton altın alarak resmi altın rezervlerini, Hazine ile birlikte 498 tona çıkardı. Verilere göre, kasımda 25 ton altın alarak aynı ay içerisinde dünyada en çok altın alan merkez bankası oldu. TCMB'yi, 19 tonluk alımla Polonya Merkez Bankası ve 12 tonluk alımla da Çin Halk Bankası takip etti.

POLONYA GÜVENLİ LİMANI TERCİH ETTİ

Polonya Merkez Bankası da altın rezervlerinde artış ile dikkat çekti. Banka, son çeyrekte alımlarını sürdürerek 6 ton daha ekledi. Bu yıl 100 tonun üzerinde bir artışla altın rezervini 340 tona ulaştırdı. Ayrıca, Hindistan Merkez Bankası toplam 3 ton, Çek Ulusal Bankası toplam 2 ton, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası toplam 1 ton ve Katar Merkez Bankası da toplam 1 ton altın alımı yaptı.



#Merkez Bankası
#Altın
#Döviz
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