Ekonomi İki il arasındaki pastırma çekişmesi fırsatçılara yaradı Bir yılda iki zam geldi
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Kastamonu-Kayseri arasında pastırma polemiği zam getirdi

İki il arasındaki pastırma çekişmesi fırsatçılara yaradı: Bir yılda iki zam geldi

“Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı?” polemiğini fırsata çeviren üreticiler bir önceki zammın üzerinden bir yıl geçmeden pastırmanın fiyatında artışa gitti. Zam sonrası Kastamonu Pastırmasının fiyatı 140 liradan 180 liraya yükselirken vatandaş ise ortaya çıkan fiyat artışına tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ünlü gurme Vedat Milor’un düzenlediği ‘Kayseri pastırması mı? yoksa Kastamonu pastırması mı?’ diyerek düzenlediği anketin ardından Kastamonulular ile Kayserililer tekrar karşı karşıya gelmişti. Kayseri mi yoksa Kastamonu mu? Tartışmalarının devam ettiği sırada Kastamonulu pastırma üreticileri ise yaşanan polemiği fırsata çevirdi.

Her geçen gün talep gören ve son yıllarda ülke genelinde adından söz ettiren Kastamonu pastırması, geçtiğimiz yıl iki defa zam gördü.

Önceki zammın üzerinden 1 yıl geçmeden 40 TL zamlandı

Geçtiğimiz yılın başında 140 liradan satılan Kastamonu pastırması, 20 lira zamlanarak 160 liradan satılmaya başlandı. Vedat Milor’un anketinin ardından satışların artmasıyla birlikte halen ‘Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı?’ tartışmaları devam ederken pastırmaya bir zam daha geldi. 20 lira daha zamlanan Kastamonu pastırması, 180 liradan satılmaya başlandı. 150 liraya satılan Ekmeklik Kastamonu pastırması ise, önce 170 liraya ardından da 190 liraya fiyatı yükseldi.

Vatandaşlar zamlara tepki gösterdi

Geçtiğimiz yıl iki defa Kastamonu pastırmasının zamlanması üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan bazı vatandaşlar, pastırma polemiği devam ettiği sürece Kastamonu pastırmanın daha da zamlanacağını kaydetti.

Vedat Milor'un pastırma anketi Kayseri ile Kastamonulu üreticileri karşı karşıya getirdi
HAYAT
Vedat Milor'un pastırma anketi Kayseri ile Kastamonulu üreticileri karşı karşıya getirdi
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