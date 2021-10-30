Ekonomi Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alıyor
BASIN İLAN

Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alıyor

Kastamonu Üniversitesi 15 öğretim üyesi ve 27 öğretim elemanı alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alıyor
Kastamonu Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanun’un ve 2547 sayılı Kanun’un, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi 11 Kasım'da olacağı belirtildi.

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