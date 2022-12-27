Ekonomi Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralık taşınmazlar
BASIN İLAN

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 12 Vakıf taşınmazını, Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesine göre, 30 Aralık 2022 Cuma günü Hizmet Binasında düzenlenecek ihalede açık teklif usulüyle kiraya verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralık taşınmazlar
Kastamonu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; taşınmazlar kira sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilecek. İhalede oluşan kira bedeli sözleşme tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TÜİK' ce yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacak.

İhaleye katılmak isteyenler istenilen evrakları en geç 30.12.2022 Cuma günü saat 09:45'e kadar Yatırım ve Emlak Şubesine teslim etmeleri gerekmektedir.

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