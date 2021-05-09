Kat karşılığı inşaat yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine göre hazırlanan teklifler 27/05/2021 Perşembe günü, saat 11:00’e kadar, Camiişerif Mahallesi Saadettin Karaman Sokak No: 13/A Refahiye/Erzincan adresinde Belediye Hizmet Binasında Fen İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilir.

Mülkiyeti Refahiye Belediye Başkanlığına ait olan, Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 28 ada 6 parsel nolu 778,32 m2 arsa üzerine, bir blok 556.50 m2 Taban alanı olmak üzere, bodrum + zemin + 3 kat’tan oluşan toplam da 2978.00 m2 brüt inşaat alanına sahip betonarme konut ve işyeri Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle kat karşılığı yapım işidir.

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